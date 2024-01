Deel dit: Share App Mail Tweet

Volkswagen-fabriek geblokkeerd door protest boeren

Niet alleen in Nederland kennen we protesterende boeren. Ook de Duitse agrariërs kunnen er wat van. Zo hebben ze vandaag de weg naar de Volkswagen-fabriek in het Duitse Emden geblokkeerd.

Duitse boeren zijn aan het protesteren tegen de plannen van de overheid. Het grootste pijnpunt is dat diesel duurder wordt voor de landbouwbedrijven, zo meldt De Telegraaf. De boeren zetten met name wegblokkades op.

Volkswagen-fabriek geblokkeerd

Zo is ook de toegangsweg naar de Volkswagen-fabriek in Emden door de boeren geblokkeerd. Hierdoor konden de medewerkers niet op werk komen en ligt de productie stil, zo laat een woordvoerder weten.

Door de blokkades van de boeren is er met name geen productie op de afdeling verbrandingsmotoren. De medewerkers die de elektrische auto’s bouwen hebben nog een week kerstvakantie. De productie van die modellen loopt dus geen vertraging op.

Hoe groot de problemen bij Volkswagen zijn door de blokkades, is nog onduidelijk. Het automerk is overigens niet de enige die last heeft van de protesterende boeren. Op veel plekken in het land wordt het verkeer erg belemmerd. In de noordelijke deelstaat Sleeswijk-Holstein zijn zelfs drie dagen van protesten aangekondigd.