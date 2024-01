Deel dit: Share App Mail Tweet

De occasion die heel Nederland wil is onvindbaar

Met de stijgende prijzen van nieuwe auto’s zijn occasions erg populair. Maar niet iedere tweedehandsauto is goed te verkopen. Uit data van AutomotiveMediaVentions, van onder andere AutoTrack en Gaspedaal.nl, blijkt dat één Volkswagen de populairste van Nederland is.

Wat de meest gewilde occasion van Nederland is, wordt bepaald aan de hand van zoekopdrachten. Alle data is van 2023.

De occasion die heel Nederland wil

Nederland zocht gemiddeld naar een occasion van tussen de 19.000 en 20.000 euro. Echter, in december lag de gemiddelde zoekprijs op 17.400 euro.

De favoriete occasion van Nederland is echter goedkoper dan de gemiddelde zoekprijs. De occasion die je waarschijnlijk goed kan verkopen is een Volkswagen Golf. De favoriete kleur is grijs en de hatchback moet vijf deuren hebben. Een automaat heeft Nederland lever dan een handgeschakelde versnellingsbak en de brandstof moet benzine zijn.

De populaiste De populairste merken van Nederland zijn: Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes-Benz en Ford. De Golf, Polo, A3 en Focus.

Voor de kilometerstand wordt het liefst gekozen voor minder dan 100.000 kilometer. Het prijskaartje mag maximaal 15.000 euro zijn. De favoriete optie van autorijdend Nederland is, je raadt het al: een trekhaak.

De Volkswagen Golf is niet te vinden

Voeren we al deze opties behalve de kleur in, dan kunnen we slechts drie occasions vinden in Nederland. Een grijze Volkswagen Golf die aan alle eisen voldoet is onvindbaar voor dit budget. Of dit is omdat deze exacte occasions te snel uitverkopen of consumenten meer willen dan eigenlijk mogelijk is voor hun euro’s, is nog onduidelijk. Autovisie wacht nog op antwoord van AutomotiveMediaVentions. Dit artikel wordt geüpdatet.