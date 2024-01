PREMIUM | Het beste van Autovisie voor jou

De zesde generatie van de Mercedes-Benz E-klasse arriveert praktisch als alleenheerser in een uitgestorven segment. Heeft verder kijken überhaupt nog zin of spel je ware klasse tegenwoordig met een ‘c’? We gaan het uitzoeken door de Duitse oer-sedan te vergelijken met een DS 9.