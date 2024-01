Deel dit: Share App Mail Tweet

Volgens Elon Musk vernietigen deze merken alle autofabrikanten

Tesla is een grootmacht als het om elektrisch rijden gaat. Toch is er ook flinke concurrentie uit China. Elon Musk zegt zelfs: “Als er geen handelsbarrières worden ingesteld, zullen ze vrijwel alle andere automerken ter wereld vernietigen. Ze zijn ontzettend goed.”

Met handelsbarrières doelt de CEO op importheffingen en -beperkingen. De uitspraken van Elon Musk komen niet geheel onverwacht. Chinese grootmacht BYD is Tesla inmiddels voorbij als het om verkoop van elektrische auto’s gaat.

Dit zijn grote concurrenten volgens Elon Musk

De Tesla-topman vindt de Chinese autofabrikanten extreem goed en de sterkste concurrenten ter wereld. Niet vreemd, want sommige elektrische auto’s uit het verre oosten zijn Europese modellen al de baas. Merken als BYD, Xpeng en Nio vormen dus grote concurrentie voor onder meer zijn bedrijf.

Of Elon Musk met zijn Tesla toch weer het bestverkochte EV-merk kan worden, zal de toekomst uitwijzen. Vooralsnog kan hij BYD niet overtreffen. Sterker nog, hij koopt de LFP-accu’s van BYD in voor bijvoorbeeld de instap-Model Y, de bestverkochte auto van Nederland.

Een goedkope Tesla

Wellicht kan een nieuw, goedkoop model het tij nog keren. Elon Musk is in ieder geval bezig met een betaalbaar model onder de codenaam: ‘Redwood’. Meer over die betaalbare Tesla lees je hier.