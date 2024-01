Deel dit: Share App Mail Tweet

Tesla komt al snel met een nieuwe (goedkope) elektrische auto

Tesla is een van de grootste fabrikanten van elektrische auto’s ter wereld, maar veel modellen heeft het merk niet. In Nederland kan je enkel de Model 3, Y, S en X bestellen, de Cybertruck is nog niet leverbaar. Binnen een jaar wordt er volgens persbureau Reuters nog een model aan de line-up toegevoegd.

De codenaam van de auto waaraan gewerkt wordt is: ‘Redwood’. Volgens de ingewijden die met het persbureau spreken gaat het om een crossover.

Goedkope elektrische auto van Tesla

De nieuwe elektrische auto van Tesla gaat volgens de bronnen juni 2025 al in productie. Het wekelijke productievolume wordt geschat op 10.000 auto’s.

Of dit de goedkope Tesla is, die misschien wel Model 2 heet, is onduidelijk. Het zou logisch zijn als Elon Musk ook met zijn merk een goedkope(re) EV wil neerzetten. Volkswagen komt immers met de ID.2, Citroen heeft de ë-C3, Renault komt met de 5 en de Twingo en BYD heeft al de Dolphin.

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws rondom de nieuwe Tesla? Abonneer je dan op de gratis Autovisie Nieuwsbrief.