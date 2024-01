Deel dit: Share App Mail Tweet

Spanje wil weer twee grands prix Formule 1 huisvesten

De Spaanse regering gaat zich inzetten om vanaf 2026 twee races in de Formule 1 te huisvesten. Dat nieuws volgt een dag nadat bekend werd dat de hoogste autosportklasse vanaf 2026 neerstrijkt in hoofdstad Madrid. Momenteel wordt er één Formule 1-race in Spanje verreden op het Circuit de Catalunya van Barcelona.

Sportminister Pilar Alegria heeft in een gesprek met Formule 1-directeur Stefano Domenicali de interesse kenbaar gemaakt. Spanje heeft in het verleden vaker twee grands prix binnen de landsgrenzen gehad. Tussen 2008 en 2012 was het de GP van Spanje in Barcelona en de GP van Europa in Valencia.

In het komende seizoen zijn er in Italië twee en in de Verenigde Staten drie races in de Formule 1.

ANP