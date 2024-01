Deel dit: Share App Mail Tweet

Duik in de prijslijst: Dit kost de nieuwe Mini Countryman

Niet alleen de Mini Cooper is volledig vernieuwd, ook grote broer Mini Countryman. Met een duik in de prijslijst maken we kennis en stellen we er een naar wens samen.

Mini heeft het druk in het nieuwe jaar. Niet alleen van de Mini hatchback-modellen verschijnt een nieuwe modelgeneratie (voortaan altijd: Mini Cooper), ook de Mini Countryman heeft een volledig nieuwe gedaante. De auto is zo mogelijk nog weer iets groter geworden, maar voor de rest weer net zo ‘Mini’ als een SUV kan zijn. Wat er allemaal nieuw is lees je hier, nu gaan we er een naar wens samenstellen.

Prijzen en uitvoeringen Mini Countryman

Uiteindelijk wordt de Mini Countryman voor het eerst leverbaar met volledig elektrisch aandrijflijn, maar op dit moment staan alleen nog benzinemodellen in de prijslijst. Standaard is een 1,5-liter driecilinder met 125 kW (170 pk) en 280 Nm, waarmee je in 8,3 seconden de 100 km/u bereikt. Qua uitvoeringen heb je keuze uit de Essential, Classic, Favoured en John Cooper Works. Let op: bij die laatste gaat het alleen om een visueel aankledingspakket. De prijzen beginnen bij 45.990 euro voor de Essential en lopen met gelijke stapjes op tot 55.658 euro voor de John Cooper Works.

Maar wacht, er is meer! In tegenstelling tot bij de Mini Cooper staat bij de Mini Countryman ook een échte John Cooper Works-uitvoering in de prijslijst. Die luistert voluit naar de naam Mini JCW Countryman ALL4 John Cooper Works. Ja, er zit dus eigenlijk twee keer ‘John Cooper Works’ in de naam. Deze JCW kost gelijk 76.990 euro, waarvan een groot deel rechtstreeks naar de Nederlandse schatkist gaat. Voor dat bedrag krijg je wel een 2,0-liter viercilinder met 221 kW (300 pk) en 400 Nm, die de Countryman in 5,4 seconden naar de 100 km/u brengt. Een zeventrapsautomaat en vierwielaandrijving horen er ook bij.

Mini Mini Mini Mini

Mini Mini Mini Mini

Standaarduitrusting Mini Countryman JCW

Het is waarschijnlijk de laatste keer dat we nog een nieuwe Mini Countryman JCW met brandstofmotor krijgen, dus ondanks de hoge prijs wordt dat toch het model waar we vandaag voor gaan. Standaard krijg je dan onder meer 19-inch lichtmetalen wielen, een sportremsysteem met rode remklauwen, full-led-verlichting, Comfort Access (keyless entry), verwarmbare sportstoelen, een sportstuurwiel, een head-up display, het ronde oled-scherm (24 cm in diameter) voor bediening van onder meer het infotainment en een Harman Kardon Surround Sound System.

Exterieuraankleding

Voor de Mini Countryman JCW heb je keuze uit slechts vier carrosseriekleuren: wit, twee tinten grijs en zwart. Wij hadden graag wat meer kleur gezien, op z’n minst British Racing Green. Geen van de ‘kleuren’ heeft een meerprijs, dat scheelt dan weer. Aanvullend kan je ervoor kiezen om dak en spiegelkappen (ook zonder meerprijs) uit te voeren in rood, zwart of het dak in carrosseriekleur, maar niet alles is met iedere carrosseriekleur te combineren. Binnen dit wat beperkte aanbod gaan wij dan maar voor Melting Silver met zwart dak en spiegels. Voor 250 euro kan je nog zwarte of rode motorkapstrepen laten opplakken. Vooruit dan maar, dan is nog wat duidelijker dat het een JCW is.

Mini Mini Mini Mini

Mini Mini Mini Mini

De standaard zwarte 19-inch JCW-wielen kan je nog omruilen voor 20-inch tweekleurige gepolijste wielen, eventueel met ‘sportbanden’. Dat kost 700 of 1.000 euro extra. Wij houden het bij de standaardwielen.

Mini Mini

Mini Mini

Interieuraankleding

Hier zijn we snel klaar: zwarte JCW-bekleding met grijze stiksels en rode accenten is de enige mogelijkheid. Geen probleem, het ziet er goed uit.

Optiepakketten

Mede omdat de Mini Countryman JCW standaard al rijk is uitgerust, is de optielijst kort. Er staan maar twee pakketten op: Pakket L en Pakket XL, voor respectievelijk 5.000 en 8.600 euro. Pakket L omvat aanvullend daarop onder meer Driving Assistant Plus, extra getint glas achter, een panoramadak, navigatie met augmented reality en extra parkeerassistenten. Pakket XL omvat onder meer een JCW Performance-remsysteem, een massagefunctie voor de bestuurdersstoel, Driving Assistant Professional, een interieurcamera, Personal eSIM. Let op, voor dat Performance-remsysteem heb je de 20-inch wielen nodig, dus als je die nog niet had geselecteerd valt de meerprijs hoger uit. Wij vinken geen van beide pakketten aan.

De Mini Countryman zelf samenstellen

Daarmee blijft de prijs van onze Mini JCW Countryman ALL4 John Cooper Works ‘beperkt’ tot 77.240 euro. Hou zou jij de Mini Countryman samenstellen? Of zou je sowieso voor een van de gewone uitvoeringen gaan? Of wacht je liever tot de elektrische versie er is? Bekijk alle mogelijkheden in de configurator op www.mini.nl.

Mini Mini Mini Mini Mini Mini