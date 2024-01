Duik in de prijslijst: dit kost de nieuwe Mini Cooper

Deel dit: Share App Mail Tweet

Er is een volledig nieuwe Mini Cooper. De vorige modellen spraken aan met zowel het design als de rijeigenschappen, dus we nemen snel een duik in de prijslijst – en configurator – voor een nadere kennismaking.

De moderne Mini is toe aan zijn vierde modelgeneratie. Daarbij gelijk een belangrijke wijziging. Voorheen werd ‘de Mini’ formeel aangeduid als de Mini Hatch en later de Mini 3-Deurs en 5-Deurs. Voortaan heten alle hatchbackmodellen ‘Mini Cooper’, een naam die voorheen was voorbehouden aan een specifieke uitvoering. Wat de nieuwe Mini – en eveneens nieuwe Countryman – allemaal in huis hebben lees je hier. Nu gaan we snel naar de prijslijst en configurator om er een samen te stellen.

Uitvoeringen en prijzen Mini Cooper

De nieuwe Mini Cooper is er in de basis als E en SE. De Cooper E beschikt over een vermogen van 135 kW (184 pk), bereikt in 7,3 seconden de 100 km/u en heeft een actieradius van 293 tot 305 km (WLTP). De Cooper SE beschikt over 160 kW (218 pk), bereikt in 6,7 seconden de 100 km/u en heeft dankzij een grotere batterij een actieradius van 377 tot 402 km (WLTP).

Beide varianten zijn er dan weer in vier uitrustingsniveaus: Essential, Classic, Favoured en John Cooper Works. Die laatste is vooralsnog helaas slechts een aankledingspakket. De voordeligste versie is zoals verwacht de Mini Cooper E Essential, met een vanafprijs van 35.990 euro. De duurste Mini is de Cooper SE John Cooper Works, die minimaal 47.640 euro kost. De rest zit daar met een vrijwel gelijke verdeling tussenin.

Standaarduitrusting Mini Cooper

Standaard beschikt de Mini Cooper over onder meer 16-inch lichtmetalen wielen, full-led-verlichting, een 24-centimeter (ja, Mini geeft de diameter op in cm i.p.v. inch) rond oled-scherm voor het infotainment, navigatie, smartphone-integratie Apple CarPlay en Android Auto, cruise control en de al dan niet verplichte veiligheids- en assistentiesystemen.

Normaal gesproken zouden wij het liefst de John Cooper Works nemen, maar zolang dat slechts een aankledingspakket is, kiezen wij nu toch voor een ander model. Het wordt de Classic. De Essential oogt namelijk wel erg basic, terwijl we met de Classic ook niet de hoofdprijs betalen voor de meest luxe-uitvoeringen. Wel investeren we in de krachtiger aandrijflijn met grotere batterij, ofwel de Mini Cooper SE. De extra’s van de Classic ten opzichte van de Essential zitten hem vooral in een wat luxere aankleding, zoals een wat mooier type 17-inch lichtmetalen wielen, een wat luxere versie van de full-led-verlichting en verschillen in de interieuraankleding. De Cooper SE Classic heeft een vanafprijs van 46.140 euro.

Exterieuraankleding

Standaard krijg je de Mini in ‘grondverfgrijs’ (al is het wel een metalliclak), maar gelukkig kan je zonder meerprijs een andere kleur selecteren. Natuurlijk behoren wit en zwart tot de mogelijkheden, maar ook donkerblauw, donkerrood en zelfs felgeel. Daarvan zijn die laatste twee als enige geen metallickleuren.

Dak en spiegelkappen worden standaard uitgevoerd in carrosseriekleur, maar – opnieuw zonder meerprijs – behoren wit en zwart ook tot de mogelijkheden. Kanttekening is wel dat wit alleen kan in combinatie met donkere carrosseriekleuren en zwart alleen in combinatie met lichte. Onze blauwe kleur mag dus niet in combinatie met een zwart dak. Dan maar alles in carrosseriekleur.

De standaard 17-inch wielen kunnen we omruilen voor 18-inch exemplaren. Eigenlijk geeft de configurator daarvoor een meerprijs van 1.900 euro op, maar voor de standaardwielen wordt een meerprijs van 1.000 euro vermeld. Bijzonder. Je zult toch een van de twee moeten selecteren, dus feitelijk hebben de 18-inch wielen dan een meerprijs van 900 euro. Qua formaat vullen de 18-inch wielen net even beter de wielkasten, maar het ontwerp van de 17-inch wielen vinden we net even mooier. Samen met de lagere ‘meerprijs’ blijft het dus bij de standaardwielen.

Interieuraankleding

De door ons gekozen Mini Cooper Classic is standaard voorzien van Vescin-kunstleer, in lichtgrijs met blauwe stoffen accenten. Optioneel zonder meerprijs is het kunstleer zwart. Wij houden het bij standaard lichtgrijs, dat oogt een stuk frisser.

Pakketten en losse opties

De optielijst bestaat uit twee optiepakketten: Pakket M (4.550 euro) en Pakket XL (8.300 euro) en van de configurator moeten we per se een van de twee selecteren. Maar eerlijk is eerlijk: de prijs van Pakket M is al bij de eerder vermelde vanafprijs inbegrepen, dus eigenlijk gaat het om een meerprijs van 3.750 euro voor Pakket XL.

Pakket M biedt onder meer een alarmsysteem, automatisch dimmende spiegels, een head-up display, Comfort Access, een draadloze smartphonelader, stoelverwarming voorin, extra getinte achterruiten, de Mini Experience Modes en een panoramadak.

Pakket XL voegt daar onder meer elektrisch verstelbare voorstoelen, een bestuurdersstoel met massagefunctie, een HiFi Harman Kardon audiosysteem, navigatie met aanwijzingen in augmented reality, een interieurcamera, een Personal eSIM en meer parkeer- en rijassistenten aan toe. Het audiosysteem willen we wel, maar zaken zoals een interieurcamera en nog meer bemoeizuchtige ‘rijassistenten’ hoeven we juist niet. Dan houden we het toch maar bij Pakket M.

De enige losse opties hebben te maken met het opladen. Denk aan zaken zoals extra laadkabels of een complete laadpaal inclusief installatieservice. De prijzen variëren van 95 euro voor een adapterkabel tot 2.040 euro voor de meest complete privélaadpaal inclusief bijbehorende diensten. Standaard krijg je een Mini Charging Card, het eerste jaar zonder starttarief. Daar houden we het voor nu even bij.

De Mini Cooper zelf samenstellen

De door ons samengestelde Mini Cooper SE Classic heeft ondertussen een prijskaartje dat is opgelopen tot 47.040 euro. Dat valt nog mee ten opzichte van een standaard SE Classic, geholpen door het feit dat het kiezen van een leukere carrosseriekleur e.d. niets extra’s kost. Zagen we dat maar vaker! Hoe zou jij de nieuwe Mini Cooper samenstellen? Bekijk alle mogelijkheden in de configurator op www.mini.nl.

