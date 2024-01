Deel dit: Share App Mail Tweet

Voorkom schade: zet deze automatische functie van je auto uit

Het is erg koud buiten en de kans is groot dat jij vanochtend met een ijskrabber de ruit van je auto moest schoonmaken. Met deze vrieskou en ijs op de voorruit is het slim om een automatische functie van je auto uit te schakelen.

Nieuwe auto’s doen van alles automatisch. Bijvoorbeeld inparkeren of de lampen aan zetten. Dat is natuurlijk erg fijn. Al moet je niet altijd op de sensoren vertrouwen en zelf blijven opletten.

Zet de automatische functie van je ruitenwissers uit met vorst

Zo moet je soms wel je lampen aanzetten terwijl de lichtsensor nog geen ‘donker’ heeft opgemerkt, bijvoorbeeld bij mist. Met dit koude weer en ijs op je auto moet je bij nog een automatische feature opletten: de ruitenwissers.

Ruitenwissers hebben in veel auto’s een automatische stand. Belangrijk is dus dat je met vorst voor het starten van je auto deze automatische stand uitzet.

Gaan de ruitenwissers toch aan, dan kunnen niet alleen de rubbers van de wissers beschadigen, zelfs de elektromotoren van de ruitenwissers kunnen kapotgaan.

Voorkom schade

Het is dus belangrijk om met ijs op je auto niet je ruitenwissers aan te hebben. Zet dus in de winter altijd de ruitenwissers uit voordat je de auto start. Verder is het ook belangrijk om je ruitenwisservloeistof te vervangen door een goedje met antivries. Zo voorkom je dat de vloeistof bevriest in het reservoir met als gevolg schade aan de auto.

Naast dat je de automatische functie van de ruitenwissers van je auto moet uitzetten met vorst, is het ook belangrijk om niet de handrem van je auto te gebruiken. Waarom je jouw auto beter in zijn P of versnelling kan laten staan, leggen we in dit artikel uit.