Dit kost de nieuwe Suzuki Swift in Nederland

Suzuki maakt de prijzen bekend van de nieuwe Swift. En dat is groot nieuws, want veel betaalbare kleine hatchbacks zijn er niet meer op de markt.

Afgelopen december konden we voor het eerst kennismaken met het nieuwe model. Direct was duidelijk dat de nieuwe generatie Swift veel lijkt op de uitgaande.

Ook de prijs van de Japanner blijft nagenoeg identiek. De nieuwe Suzuki Swift heeft een prijskaartje van minimaal 21.695 euro, dat is 200 euro duurder dan zijn voorganger. Voor dit geld krijg je de basis-uitvoering. Deze instapper beschikt over een 1,3-liter driecilinder die goed is voor 81 pk en 100 Nm aan koppel. Dit vermogen komt overigens niet enkel voort uit de brandstofmotor. 3 pk en 50 Nm aan koppel zijn te danken aan de stater/generator.

Met deze aandrijflijn sprint je van 0 naar 100 kilometer per uur in 12,5 seconden. Het versnellen stopt bij 165 kilometer per uur. Een Suzuki Swift Sport is nog niet aangekondigd. Wil je op de hoogte blijven van de eventuele introductie het liefhebbersmodel? Abonneer je dan op de gratis Autovisie Nieuwsbrief.

De uitvoeringen

De instapper is altijd voorzien van een handgeschakelde versnellingsbak met vijf verzetten. Een CVT is vanaf 26.145 euro leverbaar. Je hebt dan altijd minimaal het uitrustingsniveau ‘Select’. Dit betekent dat je onder andere 16 inch wielen en een beter aangekleed interieur krijgt.

De nieuwe Suzuki Swift is niet enkel als voorwielaandrijver leverbaar. Als ‘Allgrip’ heeft het model zowel voor- als achterwielaandrijving. De vierwielaandrijver heeft altijd een handbak. Een CVT is niet leverbaar in combinatie met vierwielaandrijving. De Allgrip is te bestellen vanaf iets meer dan 27.095 euro.