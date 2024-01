Deel dit: Share App Mail Tweet

China verslaat Japan als grootste auto-exporteur, zeggen ze zelf

China is de laatste jaren een extreem belangrijk land geworden voor de productie van auto’s. Sterker nog, het stoot Japan van de troon als grootste auto-exporteur. Dat laat het China Passenger Car Association (CPCA) weten.

De CPCA stelt dat er een recordaantal auto’s de douane van China heeft gepasseerd. Dat is niet ondenkbaar met fabrikanten als BYD.

Hoeveel auto’s er exact in Japan en China zijn geëxporteerd, is nog onduidelijk. De CPCA zegt dat er naar schatting 3,83 miljoen lichte voertuigen de havens verlieten. De Japanse export van auto’s bedroeg in de eerste elf maanden van 2023 al 3,5 miljoen. Japanse autofabrikanten zouden in totaal in 2023 4,3 miljoen voertuigen hebben verscheept. Dat zijn niet alleen auto’s, maar ook vrachtwagens en bussen.

Let wel, ook de Japanse cijfers zijn een schatting van de Chinese organisatie. Definitieve cijfers volgen nog. Bij de exportcijfers worden tweedehands auto’s niet meegerekend.

China zou in totaal 5,26 miljoen voertuigen hebben geëxporteerd. Bijna een miljoen meer de Japan. De exportwaarde van Chinese auto’s wordt geschat op zo’n 102 miljard dollar.

Als de Chinese cijfers kloppen, dan steeg de export van lichte voertuigen, als personenauto’s, met 62 procent. Dit is met name te danken aan elektrische auto’s.

Binnenlandse verkoop nog veel groter

Hoewel de exportcijfers van China enorm zijn, is de binnenlandse markt nog groter. Afgelopen jaar steeg de verkoop van lichte voertuigen met 5,3 procent. Er werden, niet schrikken, 21,93 miljoen auto’s verkocht.

Hoewel de markt in China dus enorm is, komen veel fabrikanten uit het land naar Europa. Waarom ze dat doen, legt Li Yunfei (general manager bij ’s wereld grootste autofabrikant BYD) uit.