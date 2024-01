Deel dit: Share App Mail Tweet

Zweethandjes voor Musk: Tesla niet meer best verkopende EV-merk

Hoewel geen automerk in heel 2023 zoveel elektrische auto’s verkocht als Tesla, werd het EV-merk van Elon Musk in het laatste kwartaal overtroffen qua verkoopaantallen.

Het is de Chinese autofabrikant BYD die Tesla van zijn troon stoot als best verkopende EV-merk. De laatste drie maanden van vorig jaar gingen er wereldwijd meer BYD-modellen over de toonbank dan Tesla’s.

Verkoop elektrische auto’s in 2023

Elon Musk wist afgelopen jaar zo’n 1,81 miljoen exemplaren te slijten. Bij BYD bleef het bij ruim 1,57 miljoen volledig elektrische auto’s. De Chinezen trokken echter een flinke eindsprint en verkochten er in het vierde kwartaal van 2023 ruim 526.000 tegenover zo’n 484.000 Tesla’s.

Daarmee staat Tesla voor het eerst in jaren niet bovenaan als het op verkoopaantallen aankomt. Wel kan Elon Musk blijven pronken met de best verkochte auto van 2023: de Tesla Model Y.

Tesla doet het goed in Nederland

Ook in Nederland prijkt de Model Y bovenaan de verkooplijsten. Vorig jaar werden maar liefst 13.788 exemplaren van de elektrische auto verkocht in ons land, meer dan elk andere automodel (met óf zonder elektrische aandrijflijn).

Gezien het verder beperkte gamma van Tesla (naast de Model Y is enkel de Model 3 een verkoopkanon), moet het gehele merk van Elon Musk het doen met een achtste plek. Met alle modellen bij elkaar opgeteld, verkocht Tesla in 2023 19.428 auto’s in Nederland.

EV-verkopen van BYD in ons land

BYD vind je in Nederland echter pas op plaats 31, met 1.230 verkochte auto’s in 2023. In de lijst met best verkochte automodellen staat het meest populaire BYD-model, de Atto 3, op plek 99. De Chinese autofabrikant wist er vorig jaar 1.070 te verkopen in Nederland.

Het lijkt alsof Elon Musk voorlopig niets te vrezen heeft als het op verkopen in ons kleine kikkerlandje aankomt. Toch mag Tesla zijn borst natmaken. BYD breidt zijn modelgamma snel uit. We kenden de Atto 3, Han en Tang al en afgelopen jaar voegde het merk daar de Seal, Seal U en betaalbare Dolphin aan toe. We zijn benieuwd hoe de verkoopstrijd zich dit jaar gaat ontvouwen.