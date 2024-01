Deel dit: Share App Mail Tweet

Fan van Joel Beukers? De overheid heeft de ideale occasion

Jaarlijks neemt de overheid om tal van redenen auto’s in beslag. Deze occasions en oude dienstvoertuigen, worden vervolgens verkocht door het Ministerie van Financiën. Hoe dit exact in zijn werk gaat, laat Autovisie in deze reportage zien. Ditmaal staat er een bijzondere auto te koop: een gouden GMC Yukon (Chevrolet Tahoe) voor fans van Joel Beukers.

Vorige maand was Autovisie op bezoek bij de Nederlanders fitnessgoeroe. Hij vertelt waarom hij zijn auto’s liever zwart heeft en hoe hij zijn autocollectie heeft opgebouwd.

Joel Beukers-GMC

Deze GMC Yukon die bij de overheid te koop staat past prima tussen de Lamborghini Urus en Ferrari 812 Superfast van Joel Beukers. De occasion is immers al voorzien van een gouden wrap. Ook het opnieuw zwart maken van de auto is geen probleem. Onder de wrap heeft de GMC een zwarte kleur.

De GMC die te koop staat bij de overheid heeft, zoals het een dikke Amerikaan betaamt, een bulderende V8 onder de motorkap. In dit geval met een slagvolume van 6,2 liter. Hard hoeft die motor niet te werken, want de krachtbron levert ‘slechts’ 385 pk. Tenminste, op benzine.

Hoeveel de occasion op de geïnstalleerde LPG-installatie levert, is onduidelijk. Het vermogen hoeft op LPG overigens niet altijd minder te worden. De Dacia Jogger levert bijvoorbeeld meer vermogen op gas dan op benzine. Al is die auto niet helemaal te vergelijken met deze Amerikaan.

De bijna 400 pk sterke aandrijflijn is de krachtigste die in de vierde generatie GMC Yukon is geleverd. Echter, door zijn ledig gewicht van 2.552 kilogram wordt de auto nooit echt snel. Heb je een groot rijbewijs (Joel Beukers let je op), dan je tot wel 3.356 kilogram geremd trekken.

De occasion

De occasion die wordt aangeboden bij de overheid heeft een mijlenstand van 172.909 (278.270 kilometer). De auto komt uit 2007 en heeft een APK die over 19 dagen verloopt.

(Afbeelding: Domeinen Roerende Zaken) (Afbeelding: Domeinen Roerende Zaken) (Afbeelding: Domeinen Roerende Zaken)

(Afbeelding: Domeinen Roerende Zaken) (Afbeelding: Domeinen Roerende Zaken) (Afbeelding: Domeinen Roerende Zaken)

Klik hier om naar de advertentie te gaan.