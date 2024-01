Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze stuurmansauto koop je voor minder dan 10.000 euro

Als twintiger met een goede baan wil je een lekkere stuurauto, waar je op elke kilometer plezier aan beleeft. Er moet ook wel ‘gang in zitten’, natuurlijk. Over een paar jaar moet je een saaie gezinsauto gaan rijden, dus nu heb je de kans… maar wel betaalbaar, natuurlijk: 10.000 euro.

Het aanbod aan occasions is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl, een gespecialiseerde site en zelfs op Facebook, overal kun je tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion voor 10.000 euro

Ditmaal gaan we op zoek naar een stuurmansauto voor maximaal 10.000 euro. Vandaag lichten we de eerste occasion uit. Vind je de Ford Fiesta ST niets? Kijk dan naar de occasions van zaterdag en zondag.

Ford Fiesta ST (2012 – 2017)

Een doodgewone Fiesta is al een lekker sturende auto, dus zo’n ST is dat natuurlijk helemaal. Prima wegligging, ragfijne besturing, stevige vering en een lekker precies schakelende versnellingsbak, dat zijn wenselijke ‘vinkjes’ voor deze potentiële koper. Belangrijk bij zo’n auto is dat er twee heerlijke, sportieve voorstoelen in staan.

De ruimte achterin doet er niet toe, maar 295 liter bagageruimte is natuurlijk wel lekker, de grootste van deze drie. De middenconsole is erg ‘druk’, maar dat went best. Let wel op bij de keuze van een occasion, naast deze ‘echte’ ST heb je ook een ST-Line, maar dat is alleen een uitvoering. In Leeuwarden staat een zwarte (2015, 175.000 km) voor 9.999 euro te koop bij een autobedrijf.

Waar moet je op letten bij deze occasion?

Bij starthulp bij een lege accu kan een zekering stuk gaan, waardoor de motor opnieuw niet start. Als je te lang doorrijdt terwijl de Fiesta een servicebeurt wil, komt er een groot, rood uitroepteken op het dashboard. Dat moet wel even gereset worden!

Als de auto met de reservesleutel is ontgrendeld, kan het zijn dat hij de normale sleutel niet meer herkent. De koelventilator blijft wel eens draaien door een plakkend relais of vocht in de zekeringkast. Direct iets aan doen, want hij trekt de accu leeg.