Volkswagen Golf 8 facelift: de allerlaatste?

Volkswagen trekt de stekker uit het bestverkochte model van het merk. De CEO liet eerder weten dat de naam Golf nog wel zou blijven bestaan, maar er geen nieuwe brandstofmotor meer voor de Volkswagen ontwikkeld wordt.

Met de huidige generatie, de Golf 8, wil het merk het einde van dit decennium halen. Dus is het tijd voor een facelift.

Facelift Golf 8

Wat design betreft, zie je wat kleine wijzigingen. Zo is de bumper iets herzien, hebben de achterlichten een andere signatuur en vind je een iets andere diffusor.

Bij de facelift van de Volkswagen Golf 8 komen er vier kleuren bij op de prijslijst: zwart metallic, blauw metallic, ice blue metalic en oester-zilver metalic.

In het interieur zijn er ook wat wijzigen. De blikvanger is een 12,9 inch scherm dat optioneel 15 inch is. Dit scherm kan je kennen van bijvoorbeeld de Volkswagen ID.7.

Het stuurwiel van de nieuwe Volkswagen Golf is voorzien van fysieke knoppen. Onder het infotainmentscherm heb je nog wel touchsliders. Het infotainment heeft optioneel ondersteuning van ChatGPT.

Aandrijflijnen

Er is keuze uit twee uitvoeringen met stekker, een met 204 pk en een met 272 pk. De krachtigste is de GTE. Beide hebben ze een 1,5-liter viercilinder en een elektromotor. De elektromotor put altijd zijn energie uit een 25,7 kWh accupakket waarmee je meer dan 100 kilometer ver kan komen. Opladen kan aan de thuislader met 11 kW maar ook aan de snellader met 50 kW.

Enkel de hatchback is als plug-in hybride te bestellen. De Volkswagen Golf station heeft een 1.5 TSI mild-hybride aandrijflijn met 150 pk of een niet-mild hybride met 115 pk. Deze aandrijflijn vervangt de 1.0 TSI die vanaf nu dus niet meer te bestellen is.

Een handbak blijft leverbaar voor de Golf met de niet-mild hybride 1.5. Dieselen is niet meer mogelijk in Nederland.

Volkswagen Golf 8 GTI

De Volkswagen Golf GTI heeft voortaan 20 pk meer en levert dus 265 pk. De 2.0 TSI is nog steeds gekoppeld aan een DSG, de automatische versnellingbak van Volkswagen. Volkswagen heeft al beelden laten zien van een sportievere GTI. Of dit een Clubsport, TCR of ander model wordt, is nog onduidelijk. Liefhebbers kunnen dus in ieder geval nog één keer hun hart ophalen bij een sportieve versie van de hatchback.