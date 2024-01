Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit zijn de 10 betrouwbaarste automerken en modellen

Wereldwijd worden er ieder jaar veel onderzoeken gedaan naar de betrouwbaarheid van auto’s. Ook door een Nederlandse partij wordt de degelijkheid van verschillende automerken onder de loep genomen. Deze tien automerk zijn het betrouwbaarst.

Het onderzoek is gedaan door de Consumentenbond, in samenwerking met zeven bonden in andere landen. De rapportcijfers zijn gebaseerd op antwoorden van 30.000 automobilisten.

De 10 betrouwbaarste automerken

Bij de vorige lijst van de Consumentenbond stond Suzuki bovenaan. Ditmaal is een ander merk nummer 1. Lexus is met een 9,6 het betrouwbaarste automerk en Suzuki heeft een goede tweede plek.

Merk Cijfer Lexus 9,6 Suzuki 9,0 Subaru 8,9 Toyota 8,6 Kia / Smart 8,5 Honda 8,3 Mitsubishi 8,3 Nissan 8,1 BMW / DS Automobiles 8,0 Mazda 8,0

Duidelijk is dat Japanse en Koreaanse merken weer goed vertegenwoordigd zijn in dit lijstje. Dat is niets nieuws.

De betrouwbaarste modellen

Kijken we naar betrouwbaarste modellen, dan is de Lexus NX de betrouwbaarste auto volgens het onderzoek. Op plek twee staat de Audi Q2 en de derde plek is voor de Ford Puma.

Model Beoordeling Lexus NX ’14-’21 9,9 Audi Q2 ’16-nu 9,5 Ford Puma ’19 -nu 9,5 Honda CR-V ’18-nu 9,5 Nissan Qashqai ’21-nu 9,5 Suzuki Ignis ’17-nu 9,5 Toyota RAV-4 ’18-nu 9,5 Lexus CT200H ’10-’20 9,4 Mazda CX-30 ’19-nu 9,4 Toyota Corolla ’18-nu 9,4