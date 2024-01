Deel dit: Share App Mail Tweet

Ook auto’s hebben massaal last van obesitas

We worden gemiddeld genomen steeds dikker. Niet alleen wij mensen hebben steeds meer obesitas, ook onze auto’s dijen langzaam uit.

Of het een te maken heeft met het ander, is onduidelijk. Wel blijkt volgens The Guardian uit Europese cijfers dat nieuwe modellen het steeds moeilijker krijgen in krappe parkeergarages.

Auto’s worden steeds breder

Het onderzoek vertelt dat de gemiddelde SUV per twee jaar een centimeter breder wordt. De gemiddelde breedte van een auto neemt per jaar 0,5 centimeter toe sinds 2001.

De gemiddelde auto is nu 1,8 meter breed. Dat is ongeveer zo breed als een Ford Focus. De gemiddelde auto is dus nog vrij handelbaar. Maar als de breedte zo blijft groeien, worden al snel veel parkeervakken te klein.

De standaardafmeting voor een parkeervak in Europa is 2,30 meter breed bij 5 meter lang. Dit betekent echter niet dat er nu bij de gemiddelde auto nog een halve meter ruimte om de auto vrij is. De gemiddelde breedte wordt gemeten exclusief spiegels. De Ford Focus is met spiegels bijna 2 meter breed.

Dit betekent dat je bij de gemiddelde auto zo’n 15 centimeter aan beide kanten overhoudt om uit te stappen. Dat is vrij krap. En dan te bedenken dat veel SUV’s nog breder zijn.

Steeds meer SUV’s

De ‘obesitas’ van het Europese wagenpark heeft onder andere te maken met de populariteit van grote SUV’s. Zo bleek uit eerdere cijfers dat ongeveer de helft van de nieuwe auto’s een SUV is.

Ook bij Autovisie zijn we de afgelopen jaren steeds meer SUV’s aan het testen. Zelfs steeds meer sportwagenfabrikanten besluiten om een sports utility vehicle op de markt te brengen: bijvoorbeeld Ferrari – al mogen we dat geen SUV noemen – en Lotus.

In onderstaande video neemt Autovisie-redacteur Dries van den Elzen je mee in de Eletre. Een grote zware auto van het inmiddels Chinese Lotus.