De Toyota Yaris GR wordt overtroffen door deze brute Lexus

Een negen als rapportcijfers, dat krijgen niet veel testauto’s bij Autovisie. De nieuwe Toyota Yaris GR wist op het circuit van Jarama weer te verbazen. Toch kan de kleine Japanner overtroffen worden door het betaalbaarste model van Lexus.

Als je voor zo min mogelijk geld een nieuwe Lexus wil rijden, dan kom je uit bij de Lexus LBX. Echter, deze speciale editie zal een stuk minder betaalbaar zijn.

Toyota Yaris GR-concurrent

De Toyota Yaris GR is wat prijs betreft ook niet vergelijkbaar met een normale Yaris. Echter, voor net geen 60 mille (prijs in 2021) krijg je wel de beste stuurmansauto van 2021. Wat vermogen betreft, wordt de Yaris overtroffen door de Lexus LBX Morizo RR.

Die Lexus heeft net als de Toyota een 1,6-liter driecilinder voorzien van turbo. In de LBX levert de krachtbron 305 pk en 400 Nm aan koppel, 44 pk en 10 Nm meer dan in de Yaris.

Ook in de Lexus is de motor gekoppeld aan een achttraps automaat en wordt het vermogen verdeeld over alle vier de wielen.

Of deze Lexus LBX ook echt leuker is om te rijden dan de Toyota, dat moet nog maar blijken. Over die wielophanging en onderstelafstelling laat het merk nog weinig weten.

Design Lexus LBX Morizo RR

Wel zien we wat uiterlijke aanpassingen bij deze Lexus LBX Morizo RR. Zo heeft hij twee uitlaateindes, is hij voorzien van sportieve bumpers en vind je tussen de grille en de motorkap een gele streep. Daarbij staat de conceptcar op 19 inch wielen met daarachter grote gele remklauwen.

Vooralsnog is de Toyota Yaris GR-concullega enkel een concept. Of het model ooit echt op de (Europese) prijslijst komt te staan, is nog de vraag.