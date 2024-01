Deel dit: Share App Mail Tweet

Loeb wint monsteretappe Dakar, Van Beveren de snelste bij motoren

Sébastien Loeb heeft bij de Dakar Rally de 48-uursetappe gewonnen bij de auto’s. Hij bleef de Spanjaard Carlos Sainz voor, die nog wel leider is in het algemeen klassement.

Loeb won vrijdag in een tijd van 7.21.56. Dat was ruim twee minuten sneller dan Sainz. De Zweed Mattias Ekström werd derde in de woestijn.

Bij de motoren ging de zesde etappe naar de Fransman Adrien van Beveren. Hij liet Toby Price en Ricky Brabec achter zich. Brabec blijft wel leider in het klassement.

ANP