Bendes hebben nieuwe methode om eenvoudig auto’s te stelen

Met een nieuwe methode is het voor criminelen vrij eenvoudig om auto’s te stelen. Autoverhuurbedrijven en leasemaatschappijen zijn de dupe.

Hoewel auto’s steeds beter beveiligd worden, zijn er altijd criminelen die codes, software en sloten weten te kraken. Wordt dat te lastig? Dan bedenken boeven wel een andere slinkse truc.

Auto’s te stelen

De Telegraaf meldt dat professionele bendes uit Oost-Europa zich met succes hebben toegelegd op verduistering van auto’s. Projectleider Mobiel banditisme van de Nationale Politie, Rene Middag, laat weten dat uitgeleende auto’s van verhuurmaatschappijen en leasebedrijven massaal niet meer terug worden gebracht. “Voorheen gebeurde het ook wel eens, maar nu gebeurt het op grotere schaal en gaat het in bijna een kwart van alle gestolen wagens om verduistering”, zegt Middag tegen de krant.

Gestolen auto's teruggevonden 47 procent van de in Nederland gestolen voertuigen wordt teruggevonden.

Maar wat is de nieuwe methode waarmee bendes auto’s eenvoudig stelen? Ze huren of leasen simpelweg de auto’s en rijden ermee naar Oost-Europa. De bedrijven die de auto’s uitlenen komen er pas na enige tijd achter dat de auto niet meer in Nederland rijdt. “Dan is zo’n wagen al lang in gebruik in een Oost-Europees land met een ander kenteken”, stelt Middag.

Nog geen oplossing

De bendes die de auto’s stelen hebben eenmaal in Oost-Europa alle tijd om de tracks onklaar te maken. Ook zijn ze goed in het namaken van papieren en hebben ze een katvanger die onder valse identiteit huurt of leaset.

“We hebben nog geen helder beeld hoe alles precies in elkaar steekt, maar er lopen diverse onderzoeken in internationaal verband. Want het probleem speelt in heel Europa”, vertelt Middag in De Telegraaf.