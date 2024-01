Deel dit: Share App Mail Tweet

Gelekt: dit zijn de prijzen en specificaties van de BMW i5 Touring

Dat BMW bezig is met een i5 Touring, is geen geheim meer. De fabrikant liet al eerder beelden zien van de elektrische stationwagon. Echter, de prijs en specificaties werden nog niet door de fabrikant gecommuniceerd. Toch zijn die al op internet te lezen.

Een Nederlandse BMW-dealer heeft namelijk de prijs en specificaties al online staan. BMW Nederland kan nog niet aan Autovisie bevestigen dat prijs en specificaties kloppen. Vooralsnog zien we het dus enkel als hele goede indicaties.

Dit kost de BMW i5 Touring in Nederland

De prijs van de BMW i5 Touring die we op de site van de Nederlandse dealer lezen is 79.999 euro. Geen vreemde prijs aangezien de sedan te bestellen is vanaf 77.575 euro. Het gaat in dit geval om een M Sport Edition. Dit betekent dat de versie al voorzien is van sportieve details.

Specificaties

Ook alle specificaties van de i5 Touring weten we inmiddels al. De instapper, de eDrive40 Touring, heeft 340 pk en met zijn 81,2 kWh accupakket een range van 548 kilometer. Van 0 naar 100 kilometer sprint het model in 6,1 seconden.

De tweede uitvoering is de BMW i5 M60 xDrive Touring. Deze heeft hetzelfde accupakket en een extra elektromotor op de vooras. Het totaalvermogen komt neer op 601 pk. Van 0 naar 100 kilometer per uur sprint deze versie in 4,4 seconden. De topsnelheid ligt op 230 kilometer per uur. De range van de M60 bedraagt 498 kilometer.

Welke versie je ook kiest. Je kan het accupakket altijd met 205 kW aan de snellader en met 22 kW aan de openbare laadpaal opladen.

BMW i5 Touring laadruimte en afmetingen

De BMW i5 Touring is 5,06 meter lang en heeft een wielbasis van net geen 3 meter, hetzelfde als de sedan. Wel is de Touring 27 millimeter hoger dan de sedan.

In de kofferbak vind je 570 liter aan bagageruimte, 1.700 liter met de tweede zitrij plat. Dat is fors aangezien de 5-Serie Touring hybride 430 liter aan bagageruimte had.

De i5 Touring wordt halverwege 2024 verwacht bij de BMW-dealer. Definitieve foto’s van het model zijn nog niet gelekt. Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws rondom de i5? Abonneer je dan op de Autovisie Nieuwsbrief.