Formule 1 keert in 2026 na 45 jaar terug in Madrid

De Formule 1 keert officieel na 45 jaar terug in Madrid. De hoofdstad is van 2026 tot en met 2035 verzekerd van de Grote Prijs van Spanje, heeft de Formule 1 bekendgemaakt. Voor het oog van dagelijks ruim 110.000 toeschouwers zal er deels over een stratencircuit worden geracet.

Madrid organiseerde in 1981 voor het laatst een Formule 1-race. Sinds 1991 was de GP van Spanje op het circuit van Montmeló nabij Barcelona, maar dat contract loopt in 2026 af.

Volgens Formule 1-baas Stefano Domenicali is het echter goed mogelijk dat er ook na dat jaar twee races op Spaanse bodem blijven. Mede dankzij coureurs Fernando Alonso (Aston Martin) en Carlos Sainz (Ferrari) is de populariteit van de sport in het land de afgelopen jaren toegenomen, zo onderbouwt de Italiaan. “We zijn nog in gesprek met Barcelona over een verlenging van het contract. De interesse van deze twee steden is voor ons een fijn probleem om te hebben.”

Nieuw circuit

In Madrid rijden de Formule 1-coureurs rondjes van 5,5 kilometer rond evenementenlocatie IFEMA aan de noordoostelijke rand van de stad. Deels zal dat over een nieuw permanent circuit zijn, deels worden hier straten voor gebruikt. In de loop van het tienjarige contract wil de organisatie de toeschouwerscapaciteit opvoeren tot 140.000, waarmee Madrid een van de best bezochte races van de Formule 1-kalender zou worden.

Wereldkampioen Max Verstappen won de GP van Spanje op het Circuit de Catalunya de afgelopen twee jaar. In 2016 boekte hij er zijn eerste overwinning in de Formule 1. De laatste race in Madrid, op het circuit van Jarama toen, werd in 1981 gewonnen door Gilles Villeneuve van Ferrari.

José Luis Martínez-Almeida, de burgemeester van Madrid, noemt het terughalen van de Formule 1 belangrijk voor de stad. “We voegen ons hiermee bij de weinige steden met een race en horen op het gebied van grote evenementen nu duidelijk bij de belangrijkste steden ter wereld. We weten dat de Formule 1 meer is dan een race. Het is een ongekende kans om de verandering die Madrid ondergaat een impuls te geven en de wereld te laten zien waartoe we in staat zijn”, verklaarde hij.

