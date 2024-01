Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze leuke ruime gezinsauto koop je voor 10.000 euro

Ach, wat gaat dat snel! Zo zit je kroost nog in de Pampers en nu willen ze al graag meebeslissen over een ruime gezinsauto, maar die moet ook léuk zijn! Jaja, maar het moet ook binnen het gezinsbudget passen: 10.000 euro, maximaal. Welke occasion gaat het worden.

Het aanbod aan occasions is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl, een gespecialiseerde site en zelfs op Facebook, overal kun je tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Ruime gezinsauto voor 10.000 euro

Ditmaal gaan we op zoek naar een betrouwbare en leuke tweedehands auto voor maximaal 10.000 euro. Vandaag lichten we de eerste occasion uit. Vind je de Fiat 500L niets? Kijk dan naar de occasions van donderdag en zaterdag!

Fiat 500L (2015 – 2018)

Het blijft een onbegrijpelijke keuze van Fiat: de aanduiding ‘500’ doet meteen denken aan een klein autootje, maar dat is de 500L helemaal niet! Toch heeft hij wel wat van de al zoveel jaren gewaardeerde 500. De 500L is lekker ruim, mede door z’n vrijwel vlakke dak. Met 412 liter minimum inhoud heeft hij veruit de grootste bagageruimte van dit drietal van deze week. De 500L rijdt ook lekker gemakkelijk.

De 0,9 liter tweecilinder valt niet bij iedereen in de smaak, de 1,4 liter viercilinder is veel soepeler in gebruik en daarmee haalt de 500L nog steeds 1 op 14. Bij een autobedrijf in Ede staat een mooie, beige 1,4 ‘Easy’ (2016, 76.000 km) voor 9.995 euro. Deze occasion is inmiddels verkocht.

Waar moet je op letten bij de occasion?

Bij aankoop is het belangrijk te checken of de PIN-code beschikbaar is, want die is soms nodig om de sleutel opnieuw in te leren. Dat is vooral belangrijk bij auto’s met ‘keyless entry’. Als de deuren niet opengaan, is dat een kwestie van een nieuw batterijtje, maar er is ook een noodsleutel beschikbaar.

Los daarvan gaat het slot van de achterklep wel eens stuk. Daar moet gewoon een nieuw slot in. Als de aansluiting bij de zekeringkast losgaat, doet de auto niks meer, maar dat is ook maar een kleinigheidje.