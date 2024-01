Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit kost de Ford Kuga in Nederland

Vorige week konden we de vernieuwde Ford Kuga aan je voorstellen. Nu maakt het merk ook alle Nederlandse prijzen van de SUV bekend.

De Kuga wordt in Nederland enkel geleverd met een plug-in hybride aandrijflijn. Deze bestaat uit een 2,5-liter viercilinder en een elektromotor die samen 243 pk leveren. Met het 14,4 kWh accupakket haal je een maximale elektrische actieradius van 69 kilometer.

De Nederlandse prijs van de Ford Kuga

Met de facelift is de Ford Kuga iets duurder geworden. De vanafprijs werd vorige week al bekendgemaakt en is 43.350 euro (voorheen 42.995 euro). Nu weten we ook de prijzen van de andere uitvoeringen.

Titanium

De prijslijst van de Kuga start bij de uitvoering ‘Titanium’. Deze uitvoering is al erg goed uitgerust. Zo heeft deze Kuga onder andere 17 inch wielen en een flink 13,2-inch infotainmentscherm.

De Titanium is aan de buitenkant te herkennen aan zijn grille met verticale spijlen en chromen sierlijsten.

ST-Line

De ST-Line is daarentegen te herkennen aan de grotere ‘haaienneus’, zo laat Ford weten. Hoewel de SUV niet bepaald een sharknose heeft, is de grille en bumper duidelijk anders dan die van de Titanium.

Daarbij heeft de ST-Line grotere 18 inch wielen, andere uitlaateindstukken en bumpers die meegespoten zijn in de carrosseriekleur

ST-Line X

Als overtreffende trap van de ST-Line is er de ST-Line X. Bij deze uitvoering krijg je functies als extra geluidwerend glas, rode remklauwen, instaplijsten met het ST-Line X-logo en nog meer sportieve details.

Ook heeft deze uitvoeringen betere verkeersbordherkenning, een Bang & Olufsen geluidssysteem en twaalfvoudig elektrisch verstelbare bestuurdersstoel.

Active X

De Ford Kuga Active X heeft dezelfde prijs als de ST-Line X, deze versie is wat avontuurlijker aangekleed en staat dan ook iets hoger op zijn pootjes. Met de nadruk op ‘iets’, want met twee millimeter aan extra bodemspeling kom je in het terrein niet echt ver.