Deel dit: Share App Mail Tweet

De 5 belangrijkste dingen die veranderd zijn aan de Ford Kuga

Ford trekt het doek van de nieuwe Kuga. Aan deze vijf dingen kan je de facelift herkennen.

De Kuga is geen onbekende bij Autovisie. Tijdens de opkomst van de SUV, kon het merendeel van de zware en hoge auto’s de liefhebber geen stuurplezier bieden. De eerste generatie Kuga was anders. Het is een echt sportieve SUV die zelfs voor autoliefhebbers leuk is om te rijden.

Vijf belangrijkste dingen die veranderd zijn aan de Ford Kuga

De tweede en derde generatie van de Ford Kuga zijn minder sportief dan de eerste. Desondanks blijft het een bovengemiddeld dynamische SUV. Die derde generatie krijgt nu een facelift.

1. De neus

De facelift van de derde generatie Ford Kuga is direct te herkennen aan de nieuwe neus. Zo plaatst Ford nieuwe koplampen die een stuk kleiner zijn geworden. Een led-strip verbindt beide lichtunits met elkaar.

Ook heeft de grille een andere vorm. In de grille vind je voortaan groot het merkwapen.

2. De achterkant

Aan de achterkant is de nieuwe Ford Kuga ook te herkennen. Al zijn de wijzigingen minder groot dan aan de voorkant.

De facelift heeft geen handgreep meer onder de kentekenplaat. Deze zit nu boven de kentekenplaat in de strook waar ook de kentekenverlichting te vinden is. Daarbij zijn de achterlichten iets gewijzigd.

3. Interieur

Ingrijpendere aanpassingen zien we in het interieur. Zo is er een groter infotainmentscherm te vinden. In de vorige Ford Kuga was deze 12,3 inch groot. Nu krijg je 0,9 inch aan display erbij. Het scherm is dus 13,2 inch groot.

Daarbij neemt Ford afscheid van veel fysieke knoppen en is het interieur nagenoeg identiek aan dat van bijvoorbeeld de Focus. Ook het 12,3 inch digitale klokkenpaneel kan je herkennen uit andere Ford-modellen.

4. Verder elektrisch rijden en meer trekgewicht

In Nederland is de Ford Kuga enkel verkrijgbaar als plug-in hybride. De 2,5-liter viercilinder met elektrohulp is goed voor 243 pk. Voorheen kon je met het 14,4 kWh accupakket tot 56 kilometer volgens de WLTP-meetmethode rijden. Nu is dat 69 kilometer.

Ook mag de nieuwe Ford Kuga meer trekken, zo’n 30 procent zelfs. Het maximale trekgewicht is 2.100 kilogram

5. Prijs Ford Kuga

De nieuwe Kuga is iets duurder geworden. De vorige was leverbaar vanaf 42.995 euro. De facelift is te bestellen vanaf 43.350 euro.