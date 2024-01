Deel dit: Share App Mail Tweet

Waterstof de oplossing? Deze SUV met V8 heeft geen uitstoot

Elektrisch rijden is de toekomst volgens veel autofabrikanten. Echter, er zijn ook merken die nog geloven in waterstof. Zo ook NamX die een SUV met V8, genaamd HUV, op de markt wil komen.

Geen uitstoot is overigens niet helemaal juist. Bij de productie en distributie van waterstof wordt er nog steeds CO2 uitgestoten. Uit de uitlaat van de NamX komt echter geen CO2 of fijnstof.

SUV op waterstof

De NamX HUV is anders dan de Hyundai Nexo of de Toyota Mirai. Deze auto’s rijden elektrisch. Ze zijn voorzien van een brandstofcel die de waterstof omzet in elektriciteit en water. Volgens velen is dat de meest efficiënte manier om op waterstof te rijden. De HUV is dan ook minder efficiënt dan de Mirai.

Een dikke V8

Ook bijvoorbeeld Toyota heeft eerder geëxperimenteerd met het verbranden van waterstof. Hoewel dit (vooralsnog) minder efficiënt is, heeft het een groot voordeel. Het klinkt als een échte brandstofmotor! In onderstaande video zie je de Toyota GR Corolla met een 1,6-liter driecilinder op waterstof.

Ongetwijfeld zal de 6,2-liter V8 van de Frans-Marokkaanse fabrikant NamX ook goed klinken. De krachtbron levert 300 pk of 550 pk. De versie met het minste vermogen is een achterwielaandrijver, de 550 pk-versie heeft vierwielaandrijving. Met de krachtigste aandrijflijn sprint de waterstof-SUV van 0 naar 100 in 4,3 seconden.

Met beide aandrijflijnen kan je 800 kilometer rijden op 8 kilo ‘brandstof’. Dan moeten wel alle capsules aan de achterkant van de auto vol zijn. Het voordeel van deze capsules is volgens NamX dat je ze kan verwisselen bij een waterstofstation, net als Nio met accu’s doet. Dit moet voorkomen dat waterstofstations, die een beperkt aantal auto’s per dag kunnen vullen, zonder de brandstof zitten.

Wat kost de auto op waterstof?

NamX wil de eerste HUV’s in het vierde kwartaal van 2026 uitleveren. De vanafprijs is 75.000 euro. De krachtigere versie moet 95.000 euro kosten.