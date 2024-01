Deel dit: Share App Mail Tweet

Duik in de prijslijst: dit kost de nieuwe Porsche Panamera

Er is een nieuwe Porsche Panamera! Of moeten we zeggen: vernieuwde? In ieder geval reden genoeg om weer eens een duik te nemen in de prijslijst en een exemplaar geheel naar wens samen te stellen.

Voor modeljaar 2024 heeft Porsche een nieuwe Panamera geïntroduceerd. Hoewel, nieuw, eigenlijk gaat het om een heel grondige facelift, maar Porsche duidt de auto wel aan als een volledig nieuw modelgeneratie. Voor de kenners: de modelcode wijzigt van 971 (Chassis G2) naar 972 (Chassis G3). De visuele wijzigingen zijn weinig ingrijpend, maar onderhuids is veel vernieuwd. Eerder hebben we de belangrijkste wijzigingen al voor je op een rij gezet.

Prijzen en uitvoeringen Porsche Panamera

De nieuwe Porsche Panamera is er op dit moment in drie uitvoeringen. Basismodel Panamera is leverbaar vanaf 158.000 euro en biedt een 260 kW (353 pk) sterke 2,9-liter V6, goed voor een 0-100-sprint in 5,3 seconden en een topsnelheid van 272 km/u. Voor 168.900 euro krijg je dezelfde auto, maar dan met vierwielaandrijving. Dan is de 100 km/u fractioneel sneller bereikt (in exact 5,0 seconden) maar ligt de topsnelheid fractioneel lager (op 270 km/u). Het voorlopige topmodel is de Turbo e-Hybrid, met een vanafprijs van 200.900 euro. De plug-in hybride aandrijflijn – met een 4,0-liter V8 als basis – produceert een stevige 500 kW (680 pk), waarmee je in slechts 3,2 seconden op de 100 km/u zit en doorgaat tot 315 km/u.

Deze keer gaan wij voor maximale prestaties en dus topmodel Turbo e-Hybrid. Die is standaard voorzien van onder meer 20-inch lichtmetalen wielen, matrix HD-koplampen, keyless entry, verwarmbare en elektrisch verstelbare Sportstoelen Plus, head-up display en een Bose-audiosysteem. Ook fijn: standaard is alleen het wettelijk noodzakelijke aanwezig op gebied van rijassistentie. Lekker weinig bemoeizuchtige systemen dus. Als je die toch wilt, kan dat gewoon als optie.

Exterieuraankleding

Standaard wordt de nieuwe Porsche Panamera geleverd in eenvoudig wit. Gelukkig is er genoeg keuze uit andere kleuren. Porsche deelt de kleuren in in vier categorieën: Contrasts, Shades, Dreams en Legends. De Contrasts zijn alleen niet-metallic zwart en wit. De Shades zijn metallickleuren wit, zwart en drie tinten grijs/zilver. Bij Dreams wordt het interessanter, met een licht paarsige grijstint, een donkere goudkleur en twee tinten (donker)blauw. Het mooiste is dat geen van deze kleuren een meerprijs heeft. Wil je een van de Legends-kleuren, dan ben je wel gelijk 3.959 euro verder, met keuze uit ‘krijt’, nog een blauwtint en twee groentinten. Zie het overzicht hieronder.

Zit er nog steeds niets voor je bij, dan kan je voor 10.229 euro een kleur naar wens samenstellen. Hoewel, naar wens, het blijft een keuze uit het palet van standaard Porsche-kleuren, maar dat is wel een erg breed aanbod. De nodige keuzestress later valt onze keuze op Legend-kleur Montego-blauw.

Dan zijn er nog wielkeuzes. Standaard rolt de Porsche Panamera Turbo e-Hybrid op 20-inch lichtmetaal. Voor een meerprijs van 578 tot 4.995 euro behoren nog zes andere types in 20- en 21-inch tot de mogelijkheden, zie hieronder. Wij houden het bij de standaardwielen. Voor 1.257 euro kan je de 21-inch-velgen ook in een andere kleur laten uitvoeren, bij sommige wielen zelfs in carrosseriekleur.

Dan zijn we er nog niet, want Porsche biedt nog allerlei andere mogelijkheden voor personalisatie. Je kunt bijvoorbeeld de modelaanduiding weglaten (gratis) of in een andere kleur uitvoeren (252 euro), maar ook een sticker met modelaanduiding op de voorportieren laten plakken (ook 252 euro). Als je echt wilt opvallen, plak je voor 981 euro een groot racenummer op de zijkant, al dan niet in een opvallende kleur.

Interieuraankleding

Door naar het interieur, dat standaard is bekleed met volledig zwart leer. Als optie zonder meerprijs krijg je zwart kunstleer met een zwart-wit ruitmotief op het zitvlak en de rugleuning. Voor 761 euro worden de stoelen uitgevoerd in groen, grijs, rood of beige, waarbij die laatste wordt gecombineerd met donkerblauw of zelfs een paarsachtige tint voor de rest van het interieur. Voor 2.144 behoort Clubleder in donkerrood of ‘Espresso’ tot de mogelijkheden. Die laatste wordt het voor ons. De standaard Sportstoelen Plus kunnen we zonder meerprijs omruilen voor de eenvoudiger Comfortstoelen. Doen we niet.

Pakketten en losse opties

Dan zijn er nog allerlei optiepakketten en losse opties, te veel om hier allemaal te behandelen. We pakken er een paar dingen tussenuit. Zo is de Porsche Panamera standaard een vierzitter, maar kan je voor 881 euro kiezen voor de 4+1-opstelling met een extra zitplaats(je) tussen de achterstoelen. Met een van de SportDesign exterieurpakketten (5.278 tot 10.417 euro) krijg je wat sportiever bumperwerk met eventueel carbon elementen, zie de foto hieronder. Voor 2.225 euro krijg je een panoramadak.

Opties die wij aanvinken: Porsche Torque Vectoring Plus (1.571 euro), Porsche Active Ride (8.539 euro), achterasbesturing (1.886 euro), zwarte remklauwen (866 euro), getinte koplampen (522 euro), Porsche-logo op de hoofdsteunen (503 euro), stuurverwarming (geen meerprijs), zij-airbags achterin (503 euro, waarom is dit niet standaard?), 3D Surround View (1.590 euro), ionisator (446 euro, verbetert de luchtkwaliteit in het interieur) en het Burmester 3D High-End Surround Sound System (5.629 euro).

De accessoirelijst (sneeuwkettingen, kinderzitjes, beschermlijsten, poetsdoeken, noem maar op) laten we even voor wat hij is.

De Porsche Panamera zelf samenstellen

Uiteindelijk hebben we een Porsche Panamera samengesteld waar de dealer 229.086 euro voor wil hebben en dan hebben wij ons nog best ingehouden met het aanvinken van opties. Al met al hebben we nu een Porsche die zeer sportieve prestaties biedt en daarbij ook nog eens heel zuinig is (mits je hem netjes oplaadt) en praktisch genoeg als dagelijkse auto. Hou zou jij de nieuwe Porsche Panamera samenstellen? Bekijk de vele mogelijkheden en bijbehorende prijzen op www.porsche.nl.

