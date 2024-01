Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze auto verzweeg Volkswagen voor Europa

Vorig jaar augustus stelden we de nieuwe Volkswagen Passat voor en vertelden we dat het model niet als sedan geleverd wordt. Dit blijkt nu niet juist te zijn. De Duitse fabrikant heeft een model verzwegen (of bij Volkswagen Europa wisten ze niet van dit model af).

We kijken weer op de site van het Chinese Ministerie van Industrie en Informatie Technologie, de plek waar momenteel veel auto’s lekken die in productie gaan. Normaalgesproken gaat dit om auto’s van Chinese makelij. In dit geval lekt er een auto van Volkswagen.

De auto die Volkswagen verzweeg

De auto is een Passat sedan. Echter, in China heet het model de Magotan. Deze auto wordt enkel in China aangeboden en zal Europa, Afrika en Noord-Amerika niet zien (tenzij hij geïmporteerd wordt). De auto wordt gebouwd door FAW-Volkswagen, het Chinese joint venture tussen VW en First Automobile Works.

De Volkswagen Magotan is iets langer dan de nieuwe Volkswagen Passat. De station is 4,92 meter lang, de Chinese sedan is 4,99 meter lang. De auto past perfect in tussen alle andere lange sedans die in China gewild zijn.

Onder de motorkap van de Magotan ligt altijd 2,0-liter viercilinder die goed is voor 220 pk. Die aandrijflijn is in Nederland voor de Passat niet leverbaar.

De nieuwe Passat

Wil je alles weten van de nieuwste generatie Volkswagen Passat? Kijk dan onderstaande video die we opnamen tijdens de introductie van de station.