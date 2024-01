Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit is BYD’s concurrent voor de bestverkopende auto van Nederland

De bestverkochte auto van Nederland was in 2023 de Tesla Model Y. De elektrische auto biedt immers een goede range, veel ruimte en prima laadmogelijkheden voor het geld. Kan deze nieuwe BYD Sea Lion 07 het merk van Elon Musk van de troon stoten?

De BYD is al enige tijd geleden onthuld. Echter, nu weten we dankzij het Chinese Ministerie van Industrie en Informatie Technologie veel specificaties van de elektrische auto.

BYD’s concurrent voor de Tesla Model Y

De Tesla Model Y-concurrent lijkt erg op de Seal. De BYD Sea Lion 07 is immers onderdeel van dezelfde Ocean-lijn van het merk, al kon je dat waarschijnlijk al afleiden uit de naam.

Met een lengte van 4,83 meter, een hoogte van 1,925 meter en een breedte van 1,62 meter zijn de buitenmaten net iets forser dan die van de Tesla Model Y.

Over de actieradius van de BYD Sea Lion 07 is nog niets te vinden in de documenten van het Ministerie. Wel zien we de motoriseringen. Er zijn twee versies met één elektromotor. Een met 232 pk en een met 313 pk. Deze uitvoeringen hebben een topsnelheid van 210 of 225 kilometer per uur.

(Afbeelding: Ministerie van Industrie en Informatie Technologie) (Afbeelding: Ministerie van Industrie en Informatie Technologie) (Afbeelding: Ministerie van Industrie en Informatie Technologie)

(Afbeelding: Ministerie van Industrie en Informatie Technologie) (Afbeelding: Ministerie van Industrie en Informatie Technologie) (Afbeelding: Ministerie van Industrie en Informatie Technologie)

Naast deze twee varianten komt er ook een vierwielaandrijver met 531 pk. Deze versie heeft een topsnelheid van 225 kilometer per uur. 313 pk en 531 pk zijn vermogens die we kennen van de BYD Seal. Het ligt voor de hand dat beide auto’s dezelfde aandrijflijn krijgen.

En de Seal U dan?

Of de BYD Sea Lion 07 ook naar Nederland komt, is nog onduidelijk. Al lijkt het een aantrekkelijk model voor ons land.

BYD is hier momenteel nog bezig met de uitrol van een andere SUV: de Seal U. Hoewel die naam duidelijk afgeleid is van de sedan, klopt die benaming eigenlijk niet bij het model. Hoe dat zit, zie je in onderstaande video.