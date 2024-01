Deel dit: Share App Mail Tweet

Nieuwe Dodge Charger doet naam eer aan en maakt fans boos

Aan al het moois komt een eind, zo ook aan de luidruchtige V8 in het vooronder van de iconische Dodge Charger. Het merk toont de eerste beelden van zijn nieuwste, geëlektrificeerde Charger. Die iconische naam past verrassend goed bij een elektrische auto.

Dodge is niet het eerste merk dat de roemrijke naam van een muscle car achterop een EV plakt. Eerder was het Ford dat – tot ongenoegen van puristen – zijn elektrische SUV als Mustang Mach-E bestempelde. Op enkele designkenmerken na, heeft deze elektrische auto weinig van doen met de luidkeelse sportcoupés van weleer.

Dodge Charger als elektrische auto

Anders is dat bij deze nieuwe elektrische Dodge. Het merk deelde zelf foto’s van een pre-productieversie van het model. Hoewel Dodge nog enigszins vaag is over de identiteit van het model, is het hoogstwaarschijnlijk de nieuwe, elektrische Charger. De auto lijkt namelijk sprekend op de Charger Daytona SRT EV-conceptauto die in 2022 getoond werd.

De lange motorkap doet wellicht vermoeden dat er een enorme V8 onder schuilt, maar dat is niet het geval. Diezelfde motorkap zie je namelijk ook bij het eerder getoonde studiemodel. Daarnaast kondigde Stellantis eerder al aan de stekker uit de Dodge Charger en Challenger te willen trekken… of er juist in te willen steken. Het is maar net hoe je het bekijkt.

Sportieve tweedeurs EV

Hoewel de elektrische Charger nog niet vanuit elke hoek haarscherp te zien is, is wel duidelijk dat de EV sportieve aspiraties heeft. Daarnaast zie je gelijkenissen met de huidige sportcoupé van het merk: de Challenger.

Nadat de Dodge Charger vijf generaties lang als coupé door het leven ging, werd het model in 2006 een sedan. Op deze elektrische auto tel je juist weer twee deuren, en daarmee keert de Charger terug naar zijn roots. De vraag of die hint naar het verleden voldoende is voor puristen om deze geëlektrificeerde muscle car wél te omarmen.

Boze fans

De eerste reacties zijn veelal negatief. “Geef ons de V8 terug”, luidt een veel gelikete reactie onder het socialmediabericht van Dodge. “Wie vond dit een goed idee na de rijke geschiedenis met V8-motoren?”, schrijft een ander. Het is te hopen voor het merk dat de gemoederen bedaren gedurende het jaar. Eind 2024 komt de nieuwe Dodge Charger op de markt.