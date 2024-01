Deel dit: Share App Mail Tweet

Etappezege trucker Huzink in Dakar Rally

De Nederlander Gert Huzink heeft de negende etappe van de Dakar Rally bij de vrachtwagens gewonnen. Hij was in zijn Renault-rallytruck de snelste in de woestijnproef over 417 kilometer van Ha’il naar Al-‘Ula in Saudi-Arabië. De Overijsselse trucker had aan de finish 1.32 minuut voorsprong op de Tsjech Martin Macik, die de leiding in het algemeen klassement stevig in handen heeft.

Mitchel van den Brink, winnaar van de achtste etappe, eindigde als vierde met 24 minuten achterstand op Huzink. Hij raakte zijn tweede plaats in het algemeen klassement kwijt aan de Tsjech Ales Loprais.

De Dakar Rally eindigt vrijdag.

ANP