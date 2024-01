Deel dit: Share App Mail Tweet

Elon Musk maakt het de concurrentie moeilijk: Tesla Model Y nóg goedkoper

Een elektrische auto van meer dan 40.000 euro goedkoop noemen, gaat wellicht wat ver. Maar de Tesla Model Y heeft inmiddels zo vaak een prijsverlaging meegemaakt dat hij het de concurrentie wel erg moeilijk maakt.

Even terugblikken naar 2021. Toen reden we voor het eerst met de Model Y. Het prijskaartje was toen minimaal 65.010 euro. Die basisprijs is niet helemaal te vergelijken met de vanafprijs nu. In het begin werd enkel de Long Range aangeboden.

Tesla Model Y goedkoper

Diezelfde Tesla Model Y Long Range kocht je twee jaar later voor 54 mille. Een prijsdaling van meer dan 10.000 euro! Nu is de Y nog goedkoper!

De Long Range kost inmiddels 50.993 euro. De Standard Range kost 43.993 euro. In vergelijking met vorig jaar (vanaf november) is de vanafprijs nog eens 1.000 euro gedaald. De Long Range is 3 mille goedkoper geworden in vergelijking met vorige prijsverlaging.

Ook de Tesla Model Y Performance is verder afgeprijsd. Het model was vorige prijsverlaging net geen 60 mille en heeft nu een vanafprijs van 56.993 euro.

De Model Y is al de bestverkochte auto van Nederland. Met deze prijsverlaging wordt het de concurrentie opnieuw moeilijker gemaakt. Hoe ver kan Elon Musk de prijzen van zijn auto’s nog laten zakken?