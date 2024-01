Deel dit: Share App Mail Tweet

Hoe moet je een gekochte auto (online) overschrijven?

Als je een auto koopt, nieuw of occasion, moet deze op naam worden gezet. Als je jouw nieuwe bolide bij een bedrijf koopt, wordt het overschrijven vaak geregeld. Koop je een tweedehands auto particulier, dan moet je het zelf (online) regelen.

Om een auto over te kunnen schrijven, heb je een geldig identiteitsbewijs nodig en moet je minimaal 18 jaar oud zijn. Daarbij moet je in Nederland wonen. De verkoper dient een kentekenbewijs en de volledige tenaamstellingscode te hebben.

Dit is hoe je een gekochte auto (occasion) moet overschrijven

Stap 1: Auto (online) overschrijven

Heb je de juiste documenten van jezelf en de occasion die je wil kopen bij je, dan kan je de gekochte auto over laten schrijven. Dit kan je bij een RDW-balie, PostNL-locatie, kentekenloket of online doen. Het overschrijven van een auto kost 11,40 euro.

Wil je online overschrijven, dan moet je in het proces het oude kentekenbewijs tegen je telefoon drukken. Middels een NFC-chip wordt de kaart dan gescand. Handig is dus om van tevoren te checken of je een telefoon hebt met zo’n chip.

Stap 2: Geef het vrijwaringsbewijs aan de verkoper

Na het overschrijven van de auto krijgt de verkoper het vrijwaringsbewijs. Hiermee is de verkoper niet meer verantwoordelijk voor de occasion.

Stap 3: Bewaar de tenaamstellingscode

Als koper van de occasion krijg je het eerste deel van de tenaamstellingscode. Bewaar deze goed! Na overschrijven ben jij als eigenaar verantwoordelijk voor het verzekeren van de auto, het tijdig doen van een APK en het betalen van wegenbelasting.

Stap 4: Ontvangen kentekenbewijs

Het tweede deel van de tenaamstellingscode ontvang je via de post binnen vijf werkdagen, ook krijg je dan het nieuwe kentekenbewijs. Bewaar ook deze tenaamstellingscode goed. Je hebt de volledige code nodig als je de occasion wil verkopen.

Auto met spoed overschrijven

Je kan bij de RDW ook een spoedaanvraag indienen. Hoewel je na het overschrijven en verzekeren in Nederland direct de weg op mag, moet je voor het buitenland wel een kentekenbewijs hebben. Bij een spoedaanvraag kan je dezelfde dag nog het kentekenbewijs ophalen bij de RDW in Veendam, mits je de auto voor 11.45 uur hebt overgeschreven. Dit kost 56 euro. Wil je de kaart dezelfde dag nog bezorgd hebben, dan betaal je 220 euro.