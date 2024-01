Deel dit: Share App Mail Tweet

Nederlandse overheid verkoopt dubieuze Ferrari Testarossa

Jaarlijks neemt de overheid om tal van redenen auto’s in beslag. Deze occasions en oude dienstvoertuigen, worden vervolgens verkocht door het Ministerie van Financiën. Hoe dit exact in zijn werk gaat, laat Autovisie in deze reportage zien. Ditmaal staat er een bijzondere auto te koop: een Ferrari Testarossa van een echte Wolf of Wall Street.

De Ferrari Testarossa is mede bekend geworden door de film Wolf Of Wall Street. Of dit exemplaar dat aangeboden wordt bij de overheid ook van een miljonair is geweest die niet vies is van een louche handelspraktijken, is niet bekend. Het idee spreekt in ieder geval tot de verbeelding.

Ferrari Testarossa

Naast The Wolf of Wall Street had de Ferrari Testarossa ook een belangrijke rol in de serie Miami Vice. De volbloed Italiaan is echter meer dan een populaire filmauto.

Het Pininfarina-design van de Ferrari Terstarossa maakte in de jaren 80 indruk op vriend en vijand. In combinatie met een 4,9-liter twaalfcilinder die tot 390 pk en 500 Nm levert was en is het model een ware jongensdroom.

De occasion

De occasion die wordt aangeboden bij de overheid komt uit 1989 en heeft dus al twee spiegels op de gebruikelijk plekken. De modellen van 1984 en 1985 hadden één spiegel. Deze zat halverwege de A-stijl aan de bestuurderszijde. In tegenstelling tot de eerste Ferrari Testarossa’s heeft deze occasion ook vijf wielbouten. De vroegere exemplaren hebben één centrale wielbout.

(Afbeelding: Domeinen Roerende Zaken) (Afbeelding: Domeinen Roerende Zaken)

(Afbeelding: Domeinen Roerende Zaken) (Afbeelding: Domeinen Roerende Zaken)

De occasion is in 1997 naar Nederland gehaald en heeft volgens de kilometerteller 28.874 kilometer ervaring. Op de foto’s zijn geen onderhoudsboekjes te zien. De APK is in 2021 al verlopen.

Klik hier om naar de advertentie te gaan.