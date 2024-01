Deel dit: Share App Mail Tweet

Praten met ChatGPT in je Volkswagen, het kan in de nieuwe Golf GTI

Volkswagen laat de facelift van de Golf GTI zien en trekt direct het doek van de nieuwste generatie infotainment. Het grootste nieuws is dat je in nieuwe modellen van het merk hulp kan vragen aan ChatGPT.

Mocht je nog niet weten wat ChatGPT is. Het is een chattool gebaseerd op kunstmatige intelligentie. Handige software, zelfs voor auto’s.

ChatGPT in auto’s van Volkswagen

Maar hoe gaat ChatGPT dan werken in nieuwe modellen van Volkswagen als de Golf GTI? De kunstmatige intelligentie wordt geïntegreerd in de stemassistent. Zo kan je in de toekomst echt een gesprek voeren met je auto.

ChatGPT kan niet alleen zaken als de airco en navigatie bedienen, maar ook vragen beantwoorden. Daarbij is de kunstmatige intelligentie op de hoogte van de voertuiggegevens.

ChatGPT wordt onderdeel van het nieuwe generatie infotainment dat te vinden zal zijn bij de volgende modellen: ID.7, ID.4, ID.5, ID.3, Tiguan, Passat en de nieuwe Golf (GTI).

De nieuwe Golf GTI

Dat laatste model heeft een facelift gehad en wordt nu voor het eerst aan het publiek getoond. De Golf lijkt erg op zijn voorganger. Toch zijn er wijzigingen te zien. Zo zijn de koplampen en achterlichten anders en is de voorbumper ook opnieuw getekend. Aan de achterkant vallen de nieuwe diffusor en achterspoiler op. Een minder stijlvol element is het lichtgevende logo op de neus van de hatchback.

In het interieur is een nieuw infotainmentscherm te vinden, dus met ChatGPT. Ondanks deze technologische ontwikkeling, schrapt Volkswagen ook een ‘feature’ voor een ouderwetse eenvoud. Op het stuur zijn geen aanraakgevoelige knoppen meer te vinden, maar fysieke knoppen. Dat is een nog betere verandering dan de implementatie van ChatGPT!