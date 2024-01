Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze nieuwe Kia gaat volgend jaar al in productie

Kia laat op de Consumer Electronics Show in Las Vegas een gloednieuw platform zien. Ook toont het merk drie conceptmodellen die op die nieuwe architectuur gebouwd worden.

Modulaire platformen worden al lange tijd gebruik in de auto-industrie. Kia gaat echter geen auto’s bouwen op het nieuwe platform, maar Purpose Built Vehicles. Het platform heet dan ook PBV.

De nieuwe voertuigen van Kia

Die PBV’s zijn in feite ook gewoon auto’s en busjes. Ze zijn echter met een andere gedachte gebouwd dan bijvoorbeeld de EV9 of de EV6.

Het doel van de voertuigen is meer gericht op een mobiliteitsoplossing bieden. Denk aan deelauto’s, taxibusjes, pakketauto’s en alle andere vormen van wegvervoer met auto-achtige.

Kia geeft al een voorbeeld van hoe de verschillende modellen op het nieuwe volledig elektrische platform eruit kunnen zien.

Volgend jaar al in productie

Het eerste model wordt de PV5. Dit voertuig komt er in allerlei varianten. Zo kan het zowel een taxibusje als bezorgauto zijn. Een afgeleide van de PV5 gaat al in 2025 in serieproductie, zo laat Kia weten.

De PV7 zal later volgen. Dit busje is vooralsnog het grootste voertuig op het modulaire platform. Naast grotere buitenmaten heeft het voertuig ook een groter rijbereik en ‘extra functionaliteiten’. Wat die functionaliteiten exact zijn laat Kia niet weten.

Het derde voertuig op het nieuwe PBV-platform is de PV1. Zoals de naam al doet vermoeden is dit de kleinste van het stel. De PV1 is gericht op logistiek voor bijvoorbeeld de binnenstad. Er is gebruik gemaakt van nieuwe aandrijfmodules om de draaicirkel te verkleinen.

