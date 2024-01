Deel dit: Share App Mail Tweet

Goedkoop elektrisch rijden? Betrouwbare Nissan is goede optie

De vraag naar elektrische occasions is ingestort, door te veel mensen die alleen aan de korte termijn denken. Ja, natuurlijk komt er MRB voor deze auto’s, maar met zonnepanelen en een flinke accu in huis rij je bijna voor niks, óók in het snelgroeiende aantal milieuzones.

Het aanbod aan occasions is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl, een gespecialiseerde site en zelfs op Facebook, overal kun je tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Elektrisch rijden voor 15.000 euro

Ditmaal gaan we op zoek naar een elektrische auto voor maximaal 15.000 euro. Vandaag lichten we de tweede occasion uit. Vind je de Nissan Leaf niets? Kijk dan naar de occasions van maandag en morgen.

Nissan Leaf 2 (2017 – heden)

De Leaf was ooit echt een pionier in elektrisch rijden en deze tweede generatie onderschrijft dat Nissan de nodige ervaring heeft. De occasion is ruim genoeg voor vier volwassenen, met 400 liter bagageruimte. Naar wens is ‘one pedal driving’ mogelijk, dus met één voet, maar dat vraagt wel gewenning. Het dashboard vraagt wat gewenning, maar de bediening is al snel duidelijk en logisch. Prima voorstoelen en een prettig veercomfort maakt langere ritten geen probleem.

Het verbruik van de occasion ligt net onder de 20 kWh/100 km, dus met de 40 kWh accu light de actieradius rond de 200 km. Er is aardig wat aanbod in het land, zoals de zwarte ‘Tekna’ (2018, 109.000 km) voor 14.988 euro bij een autobedrijf in Nieuw-Weerdinge.

Waar moet je op letten bij deze occasion?

Dat Nissan kwalitatief tot de beste automerken behoort, werkt ook door in deze Leaf. Die kwaliteit is hier ook aanwijsbaar. Simpel gezegd: er is geen enkel euvel bekend.