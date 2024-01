Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit wist Autovisie drie jaar geleden al: de Opel Frontera komt terug

Autovisie-grootvizier Sjoerd van Bilsen gebruikte drie jaar geleden zijn glazen bol en zag daarin de contouren van de Opel Frontera verschijnen. Dus dat-ie komt, is voor ons geen verrassing.

Nou moeten we het niet spannender maken dan het is, want de oude Opel Frontera was een vrij serieuze terreinwagen met een ladderchassis en dat wordt de nieuwe niet.

Opel Frontera wordt betaalbaar

Hij volgt de Opel Crossland op en krijgt een volledig elektrische aandrijflijn. Tenminste, dat maken we op uit het begeleidende persbericht, waarin vaag wordt gehint naar de betaalbaarheid van de Frontera.

‘De nieuwkomer zal […] de lange traditie van Opel voortzetten om innovatieve mobiliteit bereikbaar te maken voor een brede groep klanten door deze tegen een aantrekkelijke prijs aan te bieden.’

Van die pr-speak worden we niet veel wijzer, maar toch rijst bij ons het vermoeden dat we hier met de nieuwe Crossland te maken hebben en dus niet de opvolger van de Grandland.

Op basis van Citroën ë-C3

Wat betekent dat concreet? Dat de Opel Frontera z’n techniek zal delen met de SUV-versie van de Citroën C3, die later dit jaar op de markt komt als elektrische auto, maar ook nog met een verbrandingsmotor.

De vanafprijs van de Frontera zal zo rond de 30.000 euro liggen, verwachten we. Dat hij compacter wordt dan de oudere Frontera staat buiten kijf. Die was als vijfdeurs bijna 4,7 meter lang.

In de basis was de oorspronkelijke Opel Frontera een Isuzu MU, die van 1989 tot 2004 werd gebouwd. Het model droeg verschillende namen: Chevrolet Rodeo, Honda Passport en Landwind X6.