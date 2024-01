Deel dit: Share App Mail Tweet

Het is officieel! Meer dan 80 procent van de autokopers is saai

Oei, controversiële kop… Want ben je saai als je een nieuwe auto in het wit, zilver, grijs of zwart bestelt? Euhm… ja! Want zo wordt het straatbeeld natuurlijk nooit vrolijker.

Toegegeven, we zitten hier met een kip-ei-probleem. Worden er geen kleurrijke auto’s verkocht omdat er geen kleurrijke auto’s worden aangeboden? Of is de keuze van de klanten leidend voor het aanbod?

Populairste kleuren zijn saai

Hoe dan ook, auto’s in het blauw, geel, groen en rood worden nauwelijks verkocht, zo blijkt uit het jaarlijkse rapport van BASF. Wereldwijd heeft 81 procent geen kleur.

Daarmee bedoelen we dat 81 procent van de nieuwe auto’s wit, zilver, grijs of zwart is. Slechts 8 procent is blauw, 4 procent is rood en 2 procent is groen. Beige, bruin, oranje, geel en paars zitten elk op 1 procent.

Verschillen per continent

Dat zijn wereldwijde cijfers. Zijn er per continent ook verschillen? Zeker, Europa is de ‘kleurrijkste’ markt, met ‘slechts’ 79 procent van de nieuwe auto’s in de vier dominante ‘kleuren’: wit, zilver, grijs en zwart.

Al moeten we dat nuanceren, want ‘Europa’ is in dit geval EMEA: Europa, het Midden-Oosten en Afrika, waar wit de populairste kleur is (29 procent), met op plek twee grijs (21 procent) en daarna zwart (20).

Wit in Azië erg populair

Er springen twee grote verschillen uit: in Azië is wit het populairst, met een percentage van 40 procent, en in Zuid-Amerika houden ze niet van kleur: groen en geel komen daar nauwelijks voor.

Zuid-Amerika conservatief

BASF meldt dat het continent vrij conservatief is en dat is te zien aan de percentages: 86 percent van de nieuwe auto’s is wit, zilver, grijs of zwart, slechts 14 procent is blauw, rood, beige of bruin.

Groen, zilver, zwart populairder

Een positieve trend is dat wereldwijd groen aan een bescheiden opmars bezig lijkt te zijn (plus 1 procent). Jammer genoeg zijn zwart (plus 3 procent) en zilver (plus 1 procent) dat ook.