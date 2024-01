Deel dit: Share App Mail Tweet

‘Met nieuwe EV-accu rijd je 50 jaar lang zonder op te laden’

De Chinese start-up Betavolt claimt een nucleaire accu te hebben ontwikkeld die meer dan 50 jaar lang energie afgeeft, zonder dat je hem tussentijds moet opladen. De batterij zou kunnen worden gebruikt in elektrische auto’s, maar ook in veel apparaten buiten de EV-sector.

Het concept is niet nieuw en stamt al uit de jaren vijftig. Dit type accu gebruikt straling om zelf energie te genereren. Zodoende hoeft je de batterij vrijwel nooit te laden. Voorheen waren deze batterijen echter erg groot en prijzig. Betavolt zegt de atoomaccu voor het eerst op kleine schaal te hebben ontwikkeld.

Nucleaire accu in je EV

De batterij is kleiner dan een munt en huisvest 63 kern-isotopen. Deze gaat de Chinese start-up nu uitvoerig testen, waarna de batterij op grote schaal in productie zou kunnen gaan. Volgens Betavolt zouden de batterijen in onder meer smartphones en drones kunnen worden gebruikt. Zo’n telefoon hoef je vervolgens nooit meer op te laden en met de drones kun je non-stop blijven vliegen.

Het bedrijf meent dat de batterij in grotere aantallen ook in elektrische auto’s kunnen worden toegepast. 50 jaar lang geen laadpaal bezoeken, klinkt als een doorbraak in de EV-sector. Er is geen accu, zelfs niet de veelbelovende solid state-batterij, die hem dit nadoet. In theorie laadt je elektrische auto zichzelf continu op.

Volgens Betavolt is de energiedichtheid wel tien keer groter zijn dan die van lithium-batterijen en is de batterij brandveilig. Ook zou de accu werken bij temperaturen van -60 tot 120 graden Celsius. Hoopvol nieuws voor EV-fabrikanten.

Autosloop met elektrische auto’s vol radioactief afval?

Het testexemplaar is echter 1,5 centimeter, bij 1,5 centimeter, bij 0,5 centimeter groot en heeft slechts 100 microwatt vermogen bij 3 volt. Hier laad je je telefoon nog niet mee op. Het is een honderdste van wat een simpele powerbank levert. Hoewel een eerste stap er is, moet er nog het nodige gebeuren alvorens we deze accu in een elektrische auto zien.

Mocht je fundamenteel tegen elektrische auto’s zijn, dan is er wel een bezwaar te verzinnen: straling. Het is de zorg van velen zodra de term nucleair valt. Betavolt zegt echter dat als de batterij na al die jaren alle straling heeft omgezet naar energie, er enkel niet-radioactief materiaal overblijft dat ‘geen enkele bedreiging vormt voor het milieu’.

Diamant in de atoombatterij

Over de prijs valt nog niet veel te zeggen. Allereerst omdat nieuwe technologieën in het begin vaak erg duur zijn, maar de kosten gauw afnemen. In dit geval is diamant een van de bestanddelen van deze atoombatterij. Klinkt als een duur geintje. Echter, als je daardoor nooit meer je elektrische auto hoeft op te laden, bespaar je ook een hoop geld.