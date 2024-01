Deel dit: Share App Mail Tweet

Met nieuwe accu laadt je elektrische auto in 10 minuten volledig op

Harvard-onderzoekers hebben een nieuwe solid state-accu ontwikkeld. Met de batterij laad je je elektrische auto niet alleen razendsnel op, ook ben je verzekerd van een lange levensduur.

Solid state-accu’s gebruiken een vaste elektrolyt in plaats een vloeibare, zoals bij traditionele lithium-ion-batterijen het geval is. Deze nieuwe vastestofbatterijen laden sneller op en hebben een grotere energiedichtheid.

Elektrische auto met 1.200 kilometer range mogelijk

Om die reden experimenteren verschillende autofabrikanten met de nieuwe technologie. Zo boekte Volkswagen recent al veelbelovende resultaten en denkt Toyota binnen enkele jaren elektrische auto’s met solid state-accu’s te hebben. Deze zouden 1.200 kilometer aan actieradius en een minimale laadtijd mogelijk moeten maken.

Ook onderzoekers aan de School of Engineering and Applied Sciences van het prestigieuze Harvard komen nu met hoopvol nieuws. Zij gebruikten een anode van lithium. Dit zou beter moeten werken dan de anodes van grafiet die veelal gebruikt worden, ware het niet dat hier vaak zogeheten dendrieten op vormen.

Doorbraak voor solid state-accu’s

Dit zijn uitgroeisels die tijdens het laden en op de anode vormen en hem aantasten, wat het laadproces vertraagt. Dendrieten kunnen de scheiding tussen de anode en cathode doorbreken, waardoor kortsluiting of zelfs brand kan ontstaan.

De wetenschappers van Harvard hebben daar nu een oplossing voor gevonden. Zij hebben minuscule siliconendeeltjes toegevoegd, die de vorming van dendrieten tegengaan. Hierdoor kan deze batterij een stuk rapper laden. De onderzoekers spreken over een laadtijd van 10 minuten. Zo is het laden van je elektrische auto plots geen punt van zorg meer.

Batterij met weinig degradatie

Niet alleen dat, ook lijkt de accu amper te degraderen. De wetenschappers hebben een voorbeeldversie van de batterij ter grootte van een postzegel gebouwd die ze 6.000 keer zijn gaan op- en ontladen. Aan het einde van deze accumartelgang had de batterij nog 80 procent van zijn originele capaciteit over. Dat is meer dan andere accusoorten op de markt.

“Accu’s met lithiummetaalanodes worden beschouwd als de heilige graal onder de accu’s, omdat ze tien keer zoveel capaciteit hebben als grafietanodes en zo de rijafstand van elektrische auto’s kunnen vergroten”, vertelt professor Xin Li, die het project leidt. De onderzoekers hebben het concept inmiddels gepatenteerd.