Deel dit: Share App Mail Tweet

Occasion voor 25.000 euro: dit is een goede vervanger van je leaseauto

Nieuwe baan, nieuwe uitdaging, geweldig! Alleen… géén auto van de zaak meer en je reed in een SUV. Je wilt opnieuw veel comfort en ruimte, vanwege snelgroeiende kinderen. Je wilt geen saaie bak, ‘het moet wel wat zijn’. Gelukkig heb je best wat budget. Wat wordt het?

Het aanbod aan occasions is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl, een gespecialiseerde site en zelfs op Facebook, overal kun je tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion voor 25.000 euro

Ditmaal gaan we op zoek naar een auto voor maximaal 25.000 euro. Vandaag lichten we de derde occasion uit. Vind je de Audi Q3 niets? Kijk dan naar de occasions van vrijdag en zaterdag.

Audi Q3 (2018 – heden)

Het imago van Audi blijkt heel veel mensen aan te spreken. De Q3 is een typische Audi, een soort beschaafde macho, die in verdere eigenschappen niks onderdoet voor anderen. Het is wel zaak vooraf te checken welke voorzieningen je wilt en of die op de gewenste occasion zitten. Bijvoorbeeld een achteruitrijcamera zit op lang niet alle uitvoeringen, de adaptieve cruise control werkt minder geavanceerd.

Klik hier wanneer de video niet wordt getoond

Ruim is de Q3 wel, met 530 liter bagageruimte en het interieur is ook riant, met een niet-zo-hoge zitpositie achter het stuur. Het rijcomfort is dik in orde. De S-Tronic automaat werkt erg verfijnd. Bij een autobedrijf in Dordrecht staat een zwarte ‘Sport Advance’ S-Tronic (2018, import in 2022, 81.000 km) voor 24.950 euro.

Waar moet je op letten bij de occasion?

Er is één raar euveltje bekend, dat bij de Q3 wel eens voorkomt. Zonder dat er een verklaring voor bestaat, gebeurt dit vooral op erg warme dagen. Op het dashboard verschijnt een noodkreet, die verwijst naar de P-stand van de automaat. Oorzaak is een microswitch in de automaathandle. Die moet wel worden vervangen, maar daarvoor kan gewoon naar de garage worden gereden. Dezelfde storing kan wel vaker terugkomen.