Deel dit: Share App Mail Tweet

Wegenbelasting 2026: Bij deze elektrische auto’s betaal je niet voor het accupakket

Elektrische auto’s zijn nu nog wegenbelastingvrij, maar dat gaat vanaf 2025 veranderen. Al is wat er gaat gebeuren met de motorrijtuigenbelasting voor EV’s nog niet helemaal duidelijk. Bij één soort voertuig ga je in ieder geval niet betalen voor het gewicht van de accu.

Elektrische auto’s zijn zwaarder dan vergelijkbare auto’s met een brandstofmotor. Dit komt door het accupakket. Mocht de regelgeving niet aangepast worden, dan betekent dit dat je veel wegenbelasting voor elektrische auto’s gaat betalen. Hoe dit exact zit, lees je hier.

Wegenbelasting 2025 en 2026

Elektrische auto’s zijn nu nog wegenbelastingvrij, maar dat gaat vanaf 2025 veranderen. Dit geldt overigens niet alleen voor auto’s. “Er wordt geen uitzondering gemaakt”, laat het Ministerie van Financiën aan Autovisie weten. Ook voor elektrische motoren, quads en trikes moet dus wegenbelasting betaald gaan worden.

Wat er gaat gebeuren met de motorrijtuigenbelasting voor EV’s, is nog niet helemaal duidelijk. Bij één soort voortuig betaal je in ieder geval niet voor het gewicht van de accu: de L7e-categorie.

In de L7e-categorie vallen ook quads, buggies en sommige kleine logistieke voertuigen.

Bij deze elektrische auto’s betaal je niet voor het accupakket

Belangrijk om te weten is dat er bij wegenbelasting wordt uitgegaan van het leeggewicht van een auto, beter bekend als ‘massa ledig voertuig’. Bij microcars is er met zowel het leeggewicht als de rijklare massa iets geks aan de hand. We nemen als voorbeeld de Microlino.

Een microcar als de Microlino mag volgens de L7e-regels maximaal 450 kilogram wegen. De bij de RDW geregistreerde waarden zijn: 335 kilogram als massa ledig voertuig en 435 kilogram als rijklare massa (in het geval van de Medium Range).

Kijken we in de specificaties van Microlino zelf, dan zien we dat de Medium Range, inclusief accu, 613 kilogram weegt. Veel meer dan de toegestane 450 kilogram.

Toch heeft de Microlino een L7e-kenteken. Dit komt doordat een L7e-voertuig zonder accu’s gewogen wordt. Zonder accupakket weegt de Microlino dus 435 kilogram. Wegenbelasting zal dus ook worden geheven op de auto zonder accu.

Het is niet zo dat de Microlino voor een onbeperkt aantal kilo’s aan accu’s mag meenemen. Zo laat de RDW aan Autovisie weten: “Bij de goedkeuring van het voertuig wordt er getoetst aan de technisch toelaatbare maximummassa en niet op de massa in rijklare toestand.”

“Deze technisch toelaatbare maximummassa ligt bij de Microlino aanzienlijk hoger dan de massa in rijklare toestand, namelijk 750 kilogram. Dit betekent dat het gewicht van de elektrische microcar, inclusief de aandrijfbatterij(en), niet boven de technisch toelaatbare maximummassa uit mag komen.”

L7e een voorbeeld van hoe het moet?

Mocht de regelgeving voor 2025 en 2026 onaangepast blijven, dan betaal je bij microcars in ieder geval niet voor het accupakket. Het zou logisch zijn als elektrische auto’s eenzelfde soort regeling krijgen. Wellicht kan de overheid de zelfgemaakte L7e-categorie als voorbeeld nemen.