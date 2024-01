Deel dit: Share App Mail Tweet

Ruime occasion voor 10.000 euro: de Ford B-Max een goed idee?

Ach, wat gaat dat snel! Zo zit je kroost nog in de Pampers en nu willen ze al graag meebeslissen over een ruime gezinsauto, maar die moet ook léuk zijn! Jaja, maar het moet ook binnen het gezinsbudget passen: 10.000 euro, maximaal. Welke occasion gaat het worden.

Het aanbod aan occasions is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl, een gespecialiseerde site en zelfs op Facebook, overal kun je tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Ruime gezinsauto voor 10.000 euro

Ditmaal gaan we op zoek naar een betrouwbare en leuke tweedehands auto voor maximaal 10.000 euro. Vandaag lichten we de eerste occasion uit. Vind je de Ford B-Max niets? Kijk dan naar de occasions van dinsdag en zaterdag!

Ford B-Max (2012 – 2018)

Slim en de kinderen kunnen het ook waarderen: de achterportieren zijn schuifdeuren. Dat is ideaal als de auto in een krappe ruimte geparkeerd staat en de kans op schade is ook veel kleiner. De voorportieren openen normaal en de B-Max heeft géén middelste deurstijl.

De zitruimte achterin is voor kinderen groot genoeg, voor volwassenen wat krap. Niet alleen de achterbankleuning kan plat, maar die van de rechtervoorstoel ook. De bagageruimte is maar 318 liter groot, maar de vloer kan verticaal blijven staan. Handig! De 1,0 liter motor met 100 pk is nèt aan sterk genoeg. De B-Max rijdt erg lekker, gemiddeld 1 op 15. In Breda staat een spierwitte 1.0 ‘Titanium’ (2015, 83.000 km) voor 9.999 euro bij een autobedrijf.

Waar moet je op letten bij de occasion?

Bij de B-Max komt het voor dat de motor niet reageert op het gaspedaal en dus alleen stationair draait. Dat zit ‘m in een los contact bij de voetsteun. Een losgetrilde nokkenassensor veroorzaakt dat de motor niet aanslaat. Een slechte verbinding tussen accu en zekeringkast kan tot allerhande klachten leiden, maar ook dat is een kwestie van vastzetten. Een kapot hoofdrelais is ook een beruchte stoorzender, die tot allerhande elektronische klachten leidt.