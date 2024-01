Deel dit: Share App Mail Tweet

NSC wil rookverbod in auto bij meerijdende kinderen

NSC wil een rookverbod in onder meer speeltuinen en pretparken, maar ook in auto’s als daarin kinderen meerijden.

Kamerlid Daniëlle Jansen heeft tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een motie aangekondigd om dat te regelen. Een deel van de Tweede Kamer, waaronder PVV en BBB, vindt dit te ver gaan. De drie partijen voeren samen met de VVD gesprekken over de vorming van een nieuw kabinet.

PVV-Kamerlid Fleur Agema zei dat NSC met deze rookverbod-motie “achter de voordeur” van mensen komt, iets wat zij ongewenst vindt. Op de vraag van Agema of NSC die inbreuk niet te ver vindt gaan, antwoordde Jansen ontkennend.

Autogordel

“Kinderen moeten altijd tegen meeroken worden beschermd”, zei Jansen. De plicht om een autogordel te dragen is ook een maatregel “achter de autodeur”.

BBB-partijleider Caroline van der Plas vindt de stap van de autodeur naar de woningdeur een kleine. Van der Plas vreest dat de volgende stap een rookverbod thuis wordt, als er kinderen aanwezig zijn.

NSC vindt die angst onterecht. “Dat is nog mijlen te ver”, zei Jansen. “Ik hou het eerst bij een rookverbod in de auto.” Om roken te ontmoedigen, zeker voor jongeren, ziet het CDA meer in een verdere verhoging van de accijns. NSC wil daarover nadenken.