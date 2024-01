Deel dit: Share App Mail Tweet

De nieuwe Porsche Macan is te laat, maar ook 37.000 euro goedkoper

Dat de elektrische Porsche Macan ruim een jaar te laat is, staat zijn succes vast niet in de weg. Helemaal in Nederland niet, waar hij profiteert van een 37.000 euro (!) lagere vanafprijs.

De prijzen van de nieuwe Porsche Macan beginnen bij 88.900 euro voor de Macan 4 en 121.000 euro voor de Turbo.

Porsche Macan 4 en Turbo

En dat is een hele verbetering ten opzichte van de situatie nu, waarin de basis-Macan, met viercilinder turbomotor en 265 pk, boven de 125.000 euro zit.

Zijn opvolger is per direct te bestellen en staat in de tweede helft van dit jaar bij de dealers. Hij is er dan in twee uitvoeringen: als Macan 4 en Macan Turbo.

Maximaal 613 kilometer met de Porsche Macan

Beide hebben standaard vierwielaandrijving, met een elektromotor op de vooras en eentje op de achteras, en een 95 kWh-batterij, waarop de Macan 4 een actieradius zou moeten halen van 613 kilometer. De Turbo zit daar 20 kilometer onder.

In 3,3 seconden naar 100 km/h

Met Launch Control ingeschakeld levert de Porsche Macan 4 een piekvermogen van 408 pk en 650 Nm koppel, waarmee hij in 5,2 seconden naar 100 km/h gaat en een topsnelheid van 220 km/h bereikt.

Van een heel ander niveau is de Turbo, die met zijn 639 pk en 1.139 Nm in slechts 3,3 tellen naar 100 km/h flitst. Zijn topsnelheid ligt 40 km/h hoger dan die van de Macan 4.

Premium Platform Electric

De Porsche Macan is het eerste model van de Volkswagen Group dat gebruikmaakt van het nieuwe Premium Platform Electric (PPE), waarop ook de aankomende Audi Q6 E-Tron staat.

De Porsche Macan heeft een 800 Volt-boordnet, waarmee hij, net als de Audi E-Tron GT en Porsche Taycan, een maximale DC-laadsnelheid van 270 kW kan aantikken.

Wat dat in de praktijk betekent? Dat je met de Macan zo’n 21 minuten aan de snellader staat om de batterij weer op 80 procent te krijgen.

Batterij splitsen

Interessant, bij een 400 Volt-laadstation splitst de Porsche Macan zijn 800 Volt-accu op in twee batterijen, elk met een nominale spanning van 400 Volt. Dat maakt opladen met maximaal 135 kW mogelijk, zonder daarbij gebruik te hoeven maken van een extra voltagebooster.