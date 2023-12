Deel dit: Share App Mail Tweet

Geen enkele auto is ooit hoger geklommen dan deze Porsche!

Schrijver dezes is te voet nooit hoger geklommen dan 4095 meter. De Porsche 911 daarentegen heeft recent maar liefst 2639 meter meer weten te bereiken, op een vulkaan in Chili.

Gunung Kinabalu op Borneo is 4095 meter hoog en vraagt behoorlijk wat van de beklimmer, vooral in de laatste 1000 meter, waarop het zuurstofgehalte van de lucht duidelijk omlaag gaat.

Porsche 911 op hoogte

Ondergetekende had er relatief weinig moeite mee, maar moest desondanks ieder kwartier stoppen om even op adem te komen. Een gebrek aan zuurstof maakt iedere inspanning veel zwaarder.

Auto’s hebben op die hoogte ook problemen, want een verbrandingsmotor ademt natuurlijk ook. Door het gebrek aan zuurstof gaat het vermogen omlaag. En dat merkte deze Porsche 911 dan ook.

Coureur Romain Dumas

Hij werd op 2 december bestuurd door de Franse coureur Romain Dumas, die vijf jaar geleden het Pikes Peak-record verbrak in de Volkswagen ID.R Pikes Peak.

Vulkaan in Zuid-Amerika

Vorige week beklom hij een vulkaan in Chili met een speciaal geprepareerde Porsche 911 op synthetische brandstof. Op 6734 meter hoogte is de luchtdichtheid slechts de helft van wat-ie op zeeniveau is.

Bovendien was het op de berg twintig graden onder nul. Porsche had voor de gelegenheid twee speciale 911’s meegebracht: Doris en de lichtere Edith, beide met een 450 pk sterke zescilinder boxermotor.

Ter vergelijking: het vorige hoogterecord stond sinds 2020 op precies 6694 meter. De hoogste berg op het Europese continent is de 4805 meter metende Frans-Italiaanse Mont Blanc.

Porsche met portaalassen

Uiteraard waren de 911’s niet standaard. Beide hadden zogenoemde portaalassen aangemeten gekregen. Die steken niet in het midden van de wielen, maar erboven.

De militaire HMWVV, die later transformeerde tot de civiele Hummer H1, heeft ze eveneens. Ze geven de krachten van de motor via een set tandwielen door aan de wielen, zodat de as hoger kan liggen.