Er ligt straks een Amerikaanse muscle car onder jouw kerstboom

In de donkere dagen voor kerst domineert één Amerikaans voertuig de Nederlandse televisie: een met lichtjes omgeven Mack-truck. Aan de overkant van de oceaan is dat een muscle car.

Het Amerikaanse merk Dodge heeft eind augustus 2022 de nieuwe Charger laten zien, met – je gelooft het niet – een volledig elektrische aandrijflijn.

Dodge Charger weer coupé

Sinds 2006 is de Charger een vierdeurs sedan. Maar in de nabije toekomst dus niet meer. Net als General Lee, de oranje Charger uit de tv-serie The Dukes of Hazzard, wordt-ie een tweedeurs coupé.

Het productiemodel gaat als twee druppels water op de concept car lijken, zo blijkt uit deze kerstgroet van Dodge. ‘Preproductiemodel’ staat er in kleine letters onder.

Elektrische muscle car

Wat weten we over de Charger? Dat-ie elektrisch is, een 800 Volt-systeem aan boord heeft voor supersnel laden én dat-ie sneller zal zijn dan de Charger Hellcat van de huidige generatie. Die heeft een 6,2-liter supercharged V8 met 717 pk en sprint in 3,4 seconden naar 100 km/h.

Strikt genomen is de Dodge Charger Daytona SRT, zoals de nieuwkomer officieel heet, niet de opvolger van de Charger, maar van de Challenger. De bouw van die laatste is dit jaar gestopt.

Ook met brandstofmotoren

Overigens melden verschillende Amerikaanse media dat de nieuwe Charger ook met brandstofmotoren op de markt komt. Geen V8 ditmaal, maar een zes-in-lijn met in de basis 400 pk. Een versie met 500 pk staat eveneens op de planning, kennelijk.