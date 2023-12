Deel dit: Share App Mail Tweet

Gelekt: productieversie van de Renault 5 E-Tech vanuit elke hoek

Er wordt veel verwacht van de Renault 5 E-Tech. Het moet een relatief betaalbare elektrische auto worden met retro-uitstraling. Een paar dagen geleden gaven de Fransozen ons het tipje van de sluier. Nu is de hele sluier eraf.

Er zijn namelijk patentfoto’s gepubliceerd door de World Intellectual Property Organization. Natuurlijk wisten we door het felgele conceptmodel al wel wat we konden verwachten van de elektrische auto. Het merk is daar met de productieversie van de Renault 5 E-Tech gelukkig niet ver van afgeweken.

Patentfoto’s gelekt

De verschillen die we met de conceptversie zien, zijn de deurhendels (aan de voordeuren) en grotere spiegels. Typische veranderingen van conceptauto naar productieauto.

Geen ledstrip meer

Wat ook opvalt aan de elektrische auto is dat er niet langer Renault uitgespeld staat op de bumpers en aan de achterkant is het de ledstrip die verdwenen is. Met dat laatste gaat de Renault 5 E-Tech tegen de stroom in. De iconisch gevormde achterlichtunits heeft het merk uiteraard wel behouden.

Belangrijker is juist wat er wel gebleven is. De reacties op het studiemodel waren namelijk overwegend positief. Renault heeft het slim gespeeld door terug te grijpen naar lievelingen uit het verleden. Het herkenbare front, de rode accenten en ferme C-stijl zijn dan ook nagenoeg hetzelfde gebleven ten opzichte van de conceptauto.

Renault 5 E-Tech als betaalbare elektrische auto

De EV verschijnt volgend jaar op de markt en zal zo’n 25.000 euro kosten, om zo de concurrentiestrijd aan te gaan met de eveneens positief ontvangen Volkswagen ID.2.

De elektrische auto komt in eerste instantie met een 52 kWh-accupakket waarmee je volgens de WLTP-meetmethode zo’n 400 kilometer ver mee komt. Later volgt ook een kleinere 40 kWh-batterij.