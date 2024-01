Deel dit: Share App Mail Tweet

Goedkope ‘Lamborghini’-occasion is onderhuids enorm gave auto

De goedkoopste Lamborghini Aventador-occasion op Gaspedaal.nl kost 430.000 euro. Maar als je een beetje fantasie hebt, tik je een tweedehands exemplaar al voor een fractie daarvan op de kop.

Uiteraard gaat het niet om een echt model, maar een replica. Niet dat je er veel mensen mee voor de gek zult houden. Elke leek zal deze imitatie-occasion moeiteloos kunnen onderscheiden van het origineel.

Neppe Lamborghini Aventador

De hoekige bumpers, neppe raamlouvres en het stuk plastic dat de Aventador-uitlaat moet nabootsen, geeft weg welke auto de knutselaar het liefst in zijn garage zou hebben.

Het is jammer dat alle moeite niet helemaal (of helemaal niet) uit de verf komt. De aparte verhoudingen, kleine wielen en algehele uitstraling verklappen dat het hier om een look-a-like gaat.

Occasion blijkt onderhuids een Toyota Supra

Na al dat werk is het nu met een Frankenstein-auto die enkel trekjes heeft van de begeerde Lamborghini Aventador. Het autobedrijf dat de occasion in de etalage heeft gezet is er logischerwijs positiever over. “Prachtig gedaan met een goede uitstraling”, schrijft de verkopende partij bij de advertentie.

(Afbeelding: Marktplaats / Wolf Auto's B.V.) (Afbeelding: Marktplaats / Wolf Auto's B.V.) (Afbeelding: Marktplaats / Wolf Auto's B.V.) (Afbeelding: Marktplaats / Wolf Auto's B.V.)

(Afbeelding: Marktplaats / Wolf Auto's B.V.) (Afbeelding: Marktplaats / Wolf Auto's B.V.) (Afbeelding: Marktplaats / Wolf Auto's B.V.) (Afbeelding: Marktplaats / Wolf Auto's B.V.)

Hoogstwaarschijnlijk zijn de meningen daarover verdeeld. Zeker wanneer je je bedenkt dat deze occasion onderhuids een handgeschakelde Toyota Supra van de derde generatie is. Je vind dus geen 6,5-liter V12 achter de voorstoelen zoals bij de Lamborghini Aventador, maar een 3,0-liter zes-in-lijn in de neus. In dit geval zelfs met een turbo. Deze zogeheten 7M-GTE-motor levert 235 pk.

Prijs van de tweedehands auto

Deze derde generatie Supra is van zichzelf al een tamelijk zeldzame auto. In Nederland vind je op dit moment geen handgeschakelde Toyota Supra met turbomotor van deze generatie. Zoek je in de rest van Europa naar een dergelijke occasion, dan zie je de prijskaartjes al gauw oplopen tot boven de 20.000 euro.

De verkoper van deze Supraventador vraagt 13.000 euro voor de creatie. Het is echter verre van een net exemplaar met looks waar niet iedereen fan van zal zijn. Bovendien moet je zelf nog aan de bak. Het interieur van de nep-Lamborghini Aventador is al wel is voorzien van sportstoelen en andere deurpanelen, maar behoeft nog veel aandacht. Wil je liever een échte Lamborghini-occasion? Dit is de goedkoopste van Nederland.